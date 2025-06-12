Кремлевские пропагандисты смеются над Трампом, призывая его заключить 'мирное соглашение' с протестующими. Фото

В России так называемые военкоры начали настоящий юмористический баттл из-за беспорядков в Соединенных Штатах. В первую очередь московские пропагандисты высмеивают позицию президента США, который ввел федеральные войска в Лос-Анджелес и одновременно заморозил помощь Украине.

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Так, прокремлевский военный обозреватель Герман Куликовский даже не пародирует, а просто цитирует все высказывания Трампа относительно войны в Украине, добавив лишь слова "Калифорния", "американцы" и "повстанцы".

"Трамп сошел с ума. Эта война с Калифорнией уже унесла 500 тысяч жизней американских солдат и 250 тысяч повстанцев. Надо прекращать войну и заключать соглашение. Большое отличное соглашение, соглашение, мирное соглашение. Соглашение, чтобы все торговали и обогащались. Трамп должен встретиться с главным повстанцем и заключить соглашение, Каракас отлично подойдёт для переговоров", – пишет пропагандист.

Также Куликовский пишет, что губернатор Калифорнии "подал или собирается подать в федеральный суд на тирана Трампа". Но "судами дело не выиграешь, винтовка рождает власть, и поэтому надо не в суд подавать, а создавать народное ополчение", предлагает он.

Пропагандист сравнивает ситуацию в Калифорнии с событиями в фильме "Не угрожай Южному Централу", описывая Лос-Анджелес как одно огромное гетто где не действуют законы, и намекая на то, что в это время Трамп спокойно пьянствует в своей резиденции.

"Снова призвать в строй лос-анджелесских казаков, настоящих легендарных отцов: Зубочистку, Пепельницу, Локдока и Бешеную Ногу. Они смогут поднять весь район и показать Белому дому, что не надо угрожать Южному Централу, спокойно попивая виски в Мар-О-Лаго", – отмечает россиянин.

Другой "военкор" и пропагандист, Александр Сладков сравнивает беспорядки в США с дракой хоккейных команд и ссылается на одно из последних высказываний Трампа о войне в Украине. Напомним, что после проведения спецоперации "Паутина" он сравнил войну с "двумя детьми, которые дерутся в парке", и добавил, что "иногда лучше позволить им немного подраться".

"Нельзя продолжать это безумное кровопролитие в Калифорнии. Да, дерутся, как дети, да, надо дождаться, когда "хоккеисты-мигранты" закончат драться с "хоккеистами из национальной гвардии США", но они же дети... " – отмечает Сладков.

Причем недавно официальная российская пропаганда определяла Трампа как "спасителя" России – и такой же позиции придерживались и "военкоры". Это лишь доказывает, что последние являются частью пропагандистской машины и всегда согласовывают все свои сообщения с властями.

А также это доказывает, что Кремль больше не видит в Трампе своего союзника и пропагандисты получили команду "фас".

Как сообщал OBOZ.UA, в США вспыхнули протесты из-за массовых рейдов миграционной службы и жесткой политики Трампа в отношении нелегалов. В ответ на это в Лос-Анджелес отправили две тысячи бойцов Нацгвардии для подавления беспорядков.

Интересно, что в США правоохранители блокируют работу масс-медиа во время акций протестов. Так, полицейские Лос-Анджелеса заблокировали работу съемочной группы CNN, которая пыталась сделать репортаж с места событий. И это не единичный случай.

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