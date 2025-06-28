Кремль пытается преуменьшить последствия войны против Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Путина

Вопреки заявлениям уже российских чиновников и экономистов, российский диктатор Владимир Путин и дальше пытается преуменьшить последствия войны против Украины для России. Он снова заявил, что западные санкции якобы не могут навредить российской экономике и грезил об "экономической смерти" стран Запада.

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Об этом диктатор заявил 27 июня в Минске, где проходил саммит Евразийского экономического союза, отметили в Институте изучения войны (ISW). Не обошел он и тему Украины, в очередной раз обозначив свои максималистские требования.

Анализируя очередную порцию заявлений российского диктатора, в ISW обратили внимание на то, что Кремль и дальше продолжает преуменьшать социальные и экономические последствия войны России в Украине и завышенных военных расходов.

Так, общаясь с журналистами, Путин заявил, что западные санкции якобы не могут повредить экономике России, а экономические показатели России являются "удовлетворительными". Российский диктатор признал, что экономика России все еще борется с высокой инфляцией, из-за чего экономический рост России в 2025 году будет "гораздо скромнее".

Путин также заявил, что военный бюджет России в настоящее время составляет 6,3 процента ее ВВП, или 13,5 триллиона рублей (примерно 172 миллиарда долларов), и что Россия планирует постепенно сокращать расходы на оборону, начиная с 2026 года.

Резкий рост оборонного бюджета государства-агрессора – примерно на четверть по сравнению с прошлым годом – произошло в бюджете на 2025 год, и, отметили аналитики, в этом году Россия увеличивала инвестиции в свою оборонную промышленность.

"Заявления Путина, вероятно, имеют целью изобразить российское правительство как преданное социальным и гражданским расходам, и преуменьшить значение недавних показателей общественных и экономических последствий войны России против Украины и соответствующего приоритетирования инвестиций в военно-промышленный сектор", – считают в ISW.

Российские чиновники ранее уверяли, что приоритетом в бюджетах на 2025-2027 годы станут инвестиции в гражданский и социальный секторы – несмотря на то, что проекты бюджетов за сентябрь 2024 года сигнализировали, что на войну в 2025-м пойдет около 41% всех расходов.

На этом фоне фиксируется рост дефицита бюджета государства-агрессора. Министерство финансов России в мае более чем утроило свой целевой показатель дефицита бюджета на 2025 год – с 0,5 процента валового внутреннего продукта (ВВП) до 1,7 процента ВВП – после нескольких месяцев впечатляюще низких доходов от нефти и газа.

И о сложной экономической ситуации начали говорить уже даже топ-чиновники РФ. Так, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 19 июня, что Россия исчерпала много своих "свободных ресурсов" с начала полномасштабной войны против Украины, включая рабочую силу, производственные и импортозамещающие мощности, а также резервы Фонда национального благосостояния и банковского сектора России.

"Стратегия формирования военных сил России сейчас зависит от больших выплат по набору персонала и пенсий, и остается непонятным, как Кремль намерен финансировать эти выплаты в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку, как сообщается, Россия исчерпала весь федеральный бюджетный фонд набора персонала на 2025 год в период с января по март 2025 года", – отметили аналитики.

В ISW также отметили, что Россия инвестирует значительные средства в собственные производственные мощности беспилотников. В частности, Москва выделила 243 миллиарда рублей (около 3 миллиардов долларов) российским компаниям, производящим беспилотники, в период с 2023 по 2024 год.

"Любое резкое сокращение расходов России на оборону, вероятно, приведет к угнетению российской экономики в среднесрочной перспективе, поскольку оборонно-промышленная база России сейчас составляет значительную часть общего внутреннего производства России", – считают в ISW.

В уже упомянутом выступлении в Минске Путин также повторил кремлевские нарративы, направленные на дискредитацию Украины и обвинения Запада и НАТО в его решении вторгнуться в Украину.

Так, диктатор заявил, что Россия согласилась провести третий раунд переговоров, готова встретиться с Украиной в Стамбуле и продемонстрировала свою готовность к переговорам путем обмена военнопленными и погибшими в бою.

Прибегнул Путин и к откровенной лжи. Он заявил, что Украина отказывается принять тела некоторых погибших военнослужащих. Это утверждение, отметили аналитики, является частью продолжающейся российской информационной кампании, которая изображает Украину как портящую обмен военнопленными и репатриацию погибших, чтобы спровоцировать недовольство и деморализовать украинское общество, а также дискредитировать украинское правительство.

Путин также повторил давнее утверждение России о том, что НАТО обещал России никогда не расширяться на восток, и заявил, что Россию "жестоко обманули".

Российский диктатор заявил, что западные страны, которые противостоят России, сами "скоро умрут". Путин также повторил, что Россия завершит свою войну против Украины только на условиях России, и заявил, что российские расходы на оборону направлены на достижение этой цели.

"ISW ранее отмечала, что условия России – "денацификация" и "демилитаризация" Украины, которых Россия требует с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года – равносильны требованиям смены режима, установления пророссийского марионеточного правительства в Украине и существенного ограничения способности Украины защищаться от будущей российской агрессии", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что будет означать развертывание Россией солдат КНДР на территории Украины.

Кроме того, там отметили, что РФ полагается на восстановление советской бронетехники.

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