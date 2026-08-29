"Косатки разрывают медведей": Путин цинично сравнил войну против Украины с "пищевой цепью"
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Глава Кремля Владимир Путин выдал очередную порцию бреда, сравнив его с войной в Украине. Он привел пример косаток, которые якобы "едят белых медведей" на Северном полюсе.
Об этом он заявил во время встречи с преподавателями и студентами Московского педагогического университета. Его слова приводят росСМИ.
Новый бред от Путина
Во время встречи один из преподавателей, Дмитрий Баланчуков, рассказывал о том, как ездил на Северный полюс. На это кремлевский лидер спросил, встречал ли преподаватель белых медведей, а затем рассказал, что на них нападают косатки, связав этот пример с оправданием войны России против Украины.
"Там рядом живут косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Да, они просто набрасываются стаей – бум! – и разрывают на куски. Это все очень интересно. Да-да-да, вот такая пищевая цепь. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим СВО", – сказал диктатор.
Кроме того, во время беседы Путин также упомянул английского писателя Джека Лондона и описанные им обычаи северных народов. По его словам, у некоторых из нихстариков оставляли на произвол судьбы или отдавали на съедение волкам, поскольку племя не могло "таскать их с собой".
"Да, это выглядит жестоко, но такова их жизнь", – цинично добавил Путин.
Напомним, ранее Путин заявлял, что в России предстоящие выборы в Государственную Думу должны якобы продемонстрировать поддержку политики власти со стороны миллионов граждан, в частности в отношении "обеспечения суверенитета и безопасности". Также голосование должно показать "устойчивость российского государства" и "способность его политической системы противостоять внешним угрозам".
Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский лидер продолжает уверять россиян, что критических последствий от украинских ударов по логистическим и инфраструктурным объектам РФ якобы "нет и не будет". В то же время он был вынужден признать, что эти атаки все же наносят ущерб, а поврежденные склады и другие объекты требуют восстановления при участии государства.
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