"Косатки разрывают медведей": Путин цинично сравнил войну против Украины с "пищевой цепью"

Глава Кремля Владимир Путин выдал очередную порцию бреда, сравнив его с войной в Украине. Он привел пример косаток, которые якобы "едят белых медведей" на Северном полюсе.

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Об этом он заявил во время встречи с преподавателями и студентами Московского педагогического университета. Его слова приводят росСМИ.

Новый бред от Путина

Во время встречи один из преподавателей, Дмитрий Баланчуков, рассказывал о том, как ездил на Северный полюс. На это кремлевский лидер спросил, встречал ли преподаватель белых медведей, а затем рассказал, что на них нападают косатки, связав этот пример с оправданием войны России против Украины.

"Там рядом живут косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Да, они просто набрасываются стаей – бум! – и разрывают на куски. Это все очень интересно. Да-да-да, вот такая пищевая цепь. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим СВО", – сказал диктатор.

Кроме того, во время беседы Путин также упомянул английского писателя Джека Лондона и описанные им обычаи северных народов. По его словам, у некоторых из нихстариков оставляли на произвол судьбы или отдавали на съедение волкам, поскольку племя не могло "таскать их с собой".

"Да, это выглядит жестоко, но такова их жизнь", – цинично добавил Путин.

Напомним, ранее Путин заявлял, что в России предстоящие выборы в Государственную Думу должны якобы продемонстрировать поддержку политики власти со стороны миллионов граждан, в частности в отношении "обеспечения суверенитета и безопасности". Также голосование должно показать "устойчивость российского государства" и "способность его политической системы противостоять внешним угрозам".

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский лидер продолжает уверять россиян, что критических последствий от украинских ударов по логистическим и инфраструктурным объектам РФ якобы "нет и не будет". В то же время он был вынужден признать, что эти атаки все же наносят ущерб, а поврежденные склады и другие объекты требуют восстановления при участии государства.

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