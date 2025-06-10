В Москве заявили, что для прекращения войны в Украине НАТО нужно вывести свои войска из стран Балтийского региона. Такое требование озвучил представитель официальной дипломатии РФ – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

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Россиянин в интервью государственному пропагандистскому информационному агентству сказал, что "конфликт" можно решить только устранением того, что он назвал "коренными причинами". На эти заявления обратило внимание американское издание Newsweek.

"Учитывая характер и генезис "украинского кризиса", спровоцированного предыдущими властями США и Западом в целом, этот "конфликт" закономерно выступает, ну, если хотите, тестом, испытанием, которое проверяет серьезность намерений Вашингтона наладить наши отношения", – выдал Рябков.

Он потребовал от Соединенных Штатов "практических шагов, направленных на устранение "коренных причин" фундаментальных противоречий между нами в сфере безопасности".

Первым таким фактором представитель Кремля назвал расширение НАТО.

"Без решения этой фундаментальной и самой острой для нас проблемы разрешить нынешний "конфликт" в Евроатлантическом регионе просто невозможно", – пригрозил заместитель главы МИД РФ.

"Похоже, в Вашингтоне все же отдают себе отчет в многослойности сложившейся ситуации и поэтому не торопятся выдвигать скороспелые инициативы по контролю над вооружениями. Во всяком случае, никакой конкретики на этот счет с американской стороны нам не поступало", – продолжал он.

В Newsweek добавили, что военное присутствие Североатлантического Альянса есть в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии. И НАТО усилило его после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Как писал OBOZ.UA, ранее кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что не собирается разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обвинил в этом Украину и попытался выдать нашу защиту от развязанного им полномасштабного вторжения за "терроризм".

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