"Карма": под Санкт-Петербургом вспыхнул мощный пожар в индустриальном парке. Видео

В ночь на 21 июля в городе Всеволожск Ленинградской области РФ вспыхнул масштабный пожар на территории индустриального парка "Ладога". Площадь пожара составляет около 6000 квадратных метров.

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На территории парка расположены предприятия по производству полимерных материалов. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности инцидента

В региональном управлении МЧС РФ рассказали, что на территории индустриального парка загорелось складско-производственное здание. Дым от пожара напугал жителей близлежащих районов, и в российских пабликах предположили, что по индустриальному пару мог быт нанесен удар. Однако ночью 21 июля в Ленинградской области ударов по инфраструктурным объектам не было.

По предварительным данным, эпицентром возгорания стала коммунально-складская зона. На месте пожара продолжают работать экстренные службы. Официальная информация о причинах возгорания, площади пожара и возможных пострадавших пока не поступала.

МЧС РФ по Ленинградской области заявило, что первые сообщения о пожаре начали поступать 20 июля около 23:00. По прибытию первых подразделений наблюдалось открытое горение производственного здания. Всего для тушения пожара задействовано 58 единиц техники и десятки человек личного состава.

"У русни сам по себе загорелся индустриальный парк под Санкт-Петербургом. Карма. Пи**ры не так давно сожгли в Сумах "Эпицентр", который вообще не имел никакого отношения к военному делу. Очередной ящик Пандоры открыт. Очередная эскалация в никуда. Руснявым бизнесам приготовиться. Пост будет пророческим", – писали мониторинговые каналы.

Что известно об индустриальном парке

Индустриальный парк в городе Всеволожск работает по принципу аренды и размещения производственных и складских площадей для коммерческих компаний. На территории парка работают предприятия, занятые в сфере промышленного производства, обработки полимеров, химической отрасли и логистики.

Сейчас там функционирует предприятие "Терра-Пласт", которое занимается изготовлением полимерных материалов, изделий из пластмасс и полимерной упаковки. Кроме того, на территории парка расположена высокотехнологичная и специализированная промышленность.

Во Всеволожке работает центр радиационных технологий, который специализируется на исследовательских и производственных работах в сфере обработки и стерилизации материалов, радиационных и радиоизотопных технологий.

Напомним, 21 июля в российском Липецке прогремела серия взрывов. Главной целью атаки, по предварительным данным и сообщениям очевидцев, стал объект энергетической инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 18 июля украинские дроны атаковали крупнейший логистический хаб России сразу в нескольких регионах. Склады Wildberries в Котовске и Электростали сгорели дотла. Убытки оцениваются как минимум в 100 млрд рублей.

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