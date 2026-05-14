К борьбе с огнем привлекли авиацию: в Башкортостане второй день продолжается пожар на одном из крупнейших узлов в системе 'Транснефти'. Видео

В российской Республике Башкортостан до сих пор не могут потушить масштабный пожар на линейно-производственной диспетчерской станции "Нурлино" неподалеку от Уфы. К тушению пожара привлекли даже вертолеты МЧС РФ.

В то же время удалось локализовать область очага. Об этом сообщают росСМИ, публикуя кадры очевидцев.

Что известно

Во вторник, 13 мая там занялась линейно-производственная диспетчерская станция "Нурлино", которая входит в систему "Транснефти". Объект является одним из крупнейших узлов нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

Станция соединяет Западную Сибирь с центральными регионами России и экспортными направлениями, поэтому играет важную роль в транспортировке российской нефти. Станция входит в сеть "Транснефти" и относится к крупнейшим узлам компании.

Напомним, в ночь на 13 мая дальнобойные украинские дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод, в результате чего там начался пожар. Власти региона заявили, что угрозы загрязнения окружающей среде якобы нет.

В сентябре 2025 года комплекс уже приостанавливал свою работу, из-за того, что на предприятии вспыхнул пожар после атаки украинских БПЛА. Тогда дроны нанесли значительные повреждения на объекте: пламя повредило установку по производству газового конденсата, имевшую годовую мощность в 3 миллиона тонн.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно опубликованному спутниковому снимку, пожар был на так называемых "площадках хранения технической серы", которая образуется при очистке газа с высоким содержанием сероводорода. При горении образуются большие объемы токсичного диоксида серы, в результате чего дым над ГПЗ имеет характерный светлый цвет.

