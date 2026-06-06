ISW: Путину не дают точных разведданных о ситуации на поле боя

Заявления диктатора РФ Владимира Путина о ситуации на фронте кардинально расходятся с реальными фактами. Российское военное командование, вероятно, систематически дезинформирует главаря Кремля, создавая у него ложную картину происходящего и преувеличивая успехи своей армии.

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Российский диктатор продолжает рассказывать о "феноменальных" успехах своей армии, в то время как на самом деле российское наступление в значительной степени застопорилось. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Реальные цифры против кремлевской риторики

С начала 2026 года оккупационная армия РФ продвигается малыми темпами, в то время как Вооруженные силы Украины добились ряда тактических успехов.

Эксперты ISW приводят точные данные по объемам оккупированных территорий, которые наглядно демонстрируют несостоятельность заявлений российского руководства. Даже с учетом районов, куда российские подразделения смогли временно проникнуть, но не удерживают стабильный контроль, эти цифры близко не соответствуют масштабам побед, о которых докладывают Путину.

Украина перехватывает инициативу

Весенне-летнее наступление РФ 2026 года демонстрирует резкое снижение эффективности. Более того, за апрель и май текущего года украинские войска освободили больше территорий, чем российская армия смогла захватить за тот же период.

Аналитики ISW отмечают, что успешные действия ВСУ подчеркивают их способность эффективно сдерживать натиск противника и переходить в результативные контратаки.

Российские войска больше не могут продвигаться с той скоростью, которую они демонстрировали в 2025 году. Аналитики выделяют два ключевых фактора замедления РФ: успешные наземные контратаки Украины и кампания ударов средней дальности

ВСУ смогли вернуть под свой контроль тактически значимые районы а эффективное поражение тыловых объектов парализует российскую логистику и подрывает способность врага поддерживать интенсивные атаки на линии фронта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал последнего прекратить войну и начать прямые переговоры по ее завершению. Глава государства подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий только углубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

Письмо поддержал президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что поддерживает идею переговоров между Киевом и Москвой дляобсуждения завершения войны в Украине, и добавил, что такая встреча может состояться при содействии Вашингтона.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин назвал письмо украинского лидера "хамством", и призвал его идти на президентские выборы. Диктатор добавил, что выбранный Зеленским способ общения является неправильным, и что сейчас встречаться с украинским президентом он не видит смысла.

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