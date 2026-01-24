ISW: Кремль, вероятно, готовится управлять передачей власти в Чечне из-за болезни Кадырова

В Кремле, вероятно, готовятся руководить передачей власти главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Эта подготовка, как сообщается, связана с состоянием здоровья действующего главы республики: появляется все больше сообщений о его тяжелой болезни.

Для российского диктатора Владимира Путина крайне важно, чтобы потенциальный преемник Кадырова сохранял лояльность к Москве и не допустил беспорядков в Чечне: на подавление восстаний на фоне войны против Украины у российских властей может просто не хватить сил. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что Кремль, вероятно, готовится тщательно управлять планом преемственности для главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, чтобы избежать бурной передачи власти, которая может привести к беспорядкам в Чечне и отвлечь чеченские ресурсы от войны в Украине.

Со ссылкой на российское оппозиционное издание "Важные истории" аналитики отметили, что близкие к Кремлю и правящей партии "Единая Россия" источники утверждают: Кремль работает над поиском решения возможных проблем преемственности в Чечне на фоне сообщений о том, что Кадыров тяжело болен, а его сын и возможный преемник, 18-летний Адам, недавно попал в автомобильную аварию.

В каком состоянии сейчас находится младший Кадыров, доподлинно неизвестно. Хотя среди последних инсайдов появилось сообщение, что ему понадобилась операция из-за переломов, травм лица и селезенки после автомобильной аварии.

Именно на своего сына Адама Рамзан Кадыров возлагал надежды как на своего "наследника" на посту главы Чечни. И если даже не учитывать то, что формально "наследование" среди государственных служащих в России законодательством не предусмотрено – согласно действующим законам, прежде чем возглавить республику, Кадырову-младшему пришлось бы дождаться 30-летия. Сейчас ему всего 18-ть.

Пока "наследник" будет подрастать, Чечню может возглавить кто-то из представителей из чеченского клана (тейпа) Беной – крупнейшего в Чечне, представителем которого является и сам Рамзан Кадыров. По крайней мере, в этом уверены представитель чеченской диаспоры и бывший офицер ФСБ, с которыми пообщались "Важные истории".

Издание также называло имена наиболее вероятных "кандидатов" на то, чтобы "стеречь" кресло Рамзана для его сына Адама, пока тот не достигнет 30-летнего возраста – депутата Государственной думы России от Чечни Адама Делимханова и депутата парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова.

В ISW также отдельно остановились на фигуре Делимханова. Он, утверждают аналитики, имеет влияние в различных сферах жизни Чечни. В частности, Делимханов координировал чеченские силы, воюющие в Украине, выполнял дипломатические роли и урегулировал политическую и религиозную напряженность между российским и чеченским обществами. Неудивительно, что именно его Рамзан выбрал в "наставники" для Адама. Задачей Делимханова было, в частности, наладить связи Кадырова-младшего с политическими и криминальными контактами в России и за рубежом.

Почему для Кремля сверхважно, кто возглавит Чечню

Как отмечают в ISW, российский диктатор Владимир Путин давно полагается на контроль Кадырова над Чечней для поддержания стабильности в регионе, который исторически имел напряженные отношения с Москвой до прихода к власти режима Кадырова. И потерять лояльность своего ставленника в этой республике Москва сегодня категорически не может себе позволить. Ведь "междоусобицы" в виде напряженной борьбы между различными персонами и кланами за власть в регионе могут вылиться в беспорядки и внутренние столкновения, в которые центральной власти в конце концов придется вмешаться.

"Элементы российской 58-й общевойсковой армии размещены в Чечне, а многочисленные чеченские подразделения сейчас действуют в Украине. Контроль Кадырова над Чечней позволил Путину использовать эти силы в войне в Украине, не учитывая проблемы в Чечне, которые потребуют внимания российских военных и служб безопасности. Кремль может не иметь достаточно сил, чтобы справиться с любыми будущими беспорядками, которые возникнут в результате внутренней борьбы за власть в Чечне, без вывода части войск из Украины", – отметили в ISW.

Именно поэтому Кремль, считают аналитики, скорее всего, отдаст приоритет поиску решения по вопросам чеченского правопреемства, которое позволит избежать потенциальных региональных беспорядков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об инсайдах "Важных историй" относительно того, что происходит в Чечне сейчас. И Грозный, и Москва, утверждают источники издания, готовятся к возможной смерти Кадырова из-за болезни. Адам же – и из-за возраста, и из-за вероятных тяжелых травм в ДТП, – заменить его сейчас не сможет. Поэтому в обеих столицах и подыскивают вероятного преемника. И к нему выдвигаются два ключевых требования.

