В Башкортостане – республике РФ – официально уменьшили единовременные выплаты для "добровольцев", которые подписывают контракт на участие в войне против Украины. Если раньше они получали 1,6 млн рублей, то теперь – только 1 млн.

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Соответствующий указ подписал "глава" региона Радий Хабиров, и он вступил в силу 30 мая. Документ уже появился в белорусском Telegram-канале Nexta Live.

В указе № УГ-187 говорится о внесении изменений в предыдущее решение о поощрениях так называемых "добровольцев". Теперь граждане, которые подписывают контракт, будут получать на треть меньше. В гривне это примерно 420 тысяч вместо более 670 тыс.

Местным жителям фактически предлагают обменять свою жизнь или увечье на меньше, чем полмиллиона гривен – в то время, как семьи потом даже не получают нормальной помощи или поддержки.

По сути, российские власти открыто показывают, сколько для них "стоит" жизнь мобилизованного – чуть больше 12 тыс. долларов. Этот шаг свидетельствует о банальной экономии на мертвых: в бюджете региона банально не хватает средств на финансирование смерти еще большего количества мужчин. И даже в России это уже трудно скрыть.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что российские военные, которые получили ранения, контузию или инвалидность на войне в Украине, перестанут получать денежную компенсацию от правительства Забайкальского края. Власти региона решили заменить выплаты на санитарно-курортное лечение и реабилитацию.

До этого, летом 2024 года в РФ в 5,3 раза повысили выплаты за подписание контракта с Вооруженными силами страны-агрессора – до 897 тыс. рублей. После этого россиянки стали активнее интересоваться способами отправки мужчин на фронт.

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