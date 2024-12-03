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Россиянки начали активно отправлять мужей убивать украинцев: что изменилось в РФ

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
1,5 т.
Женщины России решили обогатиться, отправив мужей на войну

После того, как в РФ повысили выплаты за участие в войне с Украиной, россиянки стали активнее интересоваться способами отправки мужей убивать украинцев. В среднем за подписанный военный контракт российским военным выплачивают сумму, эквивалентную полутора годам работы за среднюю зарплату.

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Как сообщают росСМИ, летом 2024 года выплата за подписание контракта с Вооруженными силами агрессора выросла до 897 тыс. рублей. Это в 5,3 раза больше, чем годом ранее (168 тыс. рублей).

Учитывая единоразовую федеральную выплату в размере 400 тыс. рублей, новый контрактник получает в среднем 1,3 млн рублей. Эта сумма соизмерима со средним доходом граждан РФ за 1,5 года.

На этом фоне в июле в РФ резко выросло число поисковых запросов "как отправить мужа на "СВО" – до 3,5 тыс., в августе – до 4,2 тыс, после этого начало постепенно снижаться – в октябре эту информацию искали 2314 раз, а в ноябре – 2207 раз. При этом анализ показал, что до лета 2024 года подобную информацию практически не искали.

В РФ резко выросло число запросов об отправке бывшего на войну в Украине
Статистика поисковых запросов "как отправить мужа на "СВО"

Жительницы каких регионов больше остальных спешат избавиться от супругов, не уточняется, но наибольшее вознаграждение за участие в войне против Украины выплачивают в Белгородской и Нижегородской областях – по 3 млн рублей. Минимальная выплата из регионального и федерального бюджета составляет 800 тыс. рублей.

Регионы пошли на увеличение выплат из-за колоссальных потерь российских войск в Украине. По оценкам министерства обороны Великобритании, они составили 610 тысяч человек, а в Генштабе Вооруженных сил Украины по состоянию на конец ноября их оценили в 735 тысяч человек.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что расходы России на войну в Украине превышают недельные бюджеты 80% регионов, а один из них в год тратит столько, сколько выделяют из федерального бюджета в сутки. При этом в 2024 году рекордное число россиян признали банкротами без суда.

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