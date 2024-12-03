Россиянки начали активно отправлять мужей убивать украинцев: что изменилось в РФ

После того, как в РФ повысили выплаты за участие в войне с Украиной, россиянки стали активнее интересоваться способами отправки мужей убивать украинцев. В среднем за подписанный военный контракт российским военным выплачивают сумму, эквивалентную полутора годам работы за среднюю зарплату.

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Как сообщают росСМИ, летом 2024 года выплата за подписание контракта с Вооруженными силами агрессора выросла до 897 тыс. рублей. Это в 5,3 раза больше, чем годом ранее (168 тыс. рублей).

Учитывая единоразовую федеральную выплату в размере 400 тыс. рублей, новый контрактник получает в среднем 1,3 млн рублей. Эта сумма соизмерима со средним доходом граждан РФ за 1,5 года.

На этом фоне в июле в РФ резко выросло число поисковых запросов "как отправить мужа на "СВО" – до 3,5 тыс., в августе – до 4,2 тыс, после этого начало постепенно снижаться – в октябре эту информацию искали 2314 раз, а в ноябре – 2207 раз. При этом анализ показал, что до лета 2024 года подобную информацию практически не искали.

Жительницы каких регионов больше остальных спешат избавиться от супругов, не уточняется, но наибольшее вознаграждение за участие в войне против Украины выплачивают в Белгородской и Нижегородской областях – по 3 млн рублей. Минимальная выплата из регионального и федерального бюджета составляет 800 тыс. рублей.

Регионы пошли на увеличение выплат из-за колоссальных потерь российских войск в Украине. По оценкам министерства обороны Великобритании, они составили 610 тысяч человек, а в Генштабе Вооруженных сил Украины по состоянию на конец ноября их оценили в 735 тысяч человек.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что расходы России на войну в Украине превышают недельные бюджеты 80% регионов, а один из них в год тратит столько, сколько выделяют из федерального бюджета в сутки. При этом в 2024 году рекордное число россиян признали банкротами без суда.

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