У РФ заканчиваются деньги на войну в Украине: россиян отставят без выплат за ранения и инвалидность

Российские военные, получившие ранение, контузию или инвалидность на войне в Украине, перестанут получать денежную компенсацию от правительства Забайкальского края. Власти региона решили заменить выплаты на санитарно-курортное лечение и реабилитацию.

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Как сообщают росСМИ, в Минсоцзащиты Забайкальского края подтвердили, что постановление о компенсационных денежных выплатах утратило силу с 11 декабря. Средства направят на лечение военнослужащих армии РФ, их медицинское восстановление, а также увеличение компенсации на топливо.

С весны 2024 года размер региональных выплат в Забайкалье привязан к полученной на войне группе инвалидности и составлял от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Теперь военные смогут получить только федеральные выплаты:

3 млн рублей – за тяжелые ранения;

1 млн рублей – за ранения средней степени тяжести;

100 тыс. рублей – за "иные легкие травмы".

Новый порядок выплат может говорить о том, что у кремлевского режима иссякают ресурсы для финансирования войны в Украине. Ранее максимальную сумма в 3 млн рублей часто выплачивали всем раненым, вне зависимости от тяжести повреждений.

Согласно данным Социального фонда России, в 2023 году в РФ количество получателей пенсии по инвалидности достигло максимума за последние семь лет – 2,225 млн человек, что на 91,7 тыс. больше, чем в прошлом месяце. Темпы прироста инвалидов оказались рекордными с 1997 года (период Первой чеченской войны).

При этом летом 2024 года в РФ в 5,3 раза больше повысили выплаты за подписание контракта с Вооруженными силами страны-агрессора – до 897 тыс. рублей. После этого россиянки стали активнее интересоваться способами отправки мужей на фронт.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что расходы России на войну в Украине превышают недельные бюджеты 80% регионов, а один из них в год тратит столько, сколько выделяют из федерального бюджета в сутки. При этом в 2024 году рекордное число россиян признали банкротами без суда.

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