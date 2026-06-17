"Идеальная картинка": всплыли подробности о том, как в РФ записывали выпуски новостей специально для Путина. Видео

Российские пропагандистские СМИ готовили персональные спецвыпуски новостей для главы Кремля Владимира Путина, в которых ему преподносили исключительно положительные новости. Этим занимались сотрудники Всероссийской государственной телерадиокомпании.

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Об этом сообщил бывший главный редактор телеканала "Россия-1", журналист-оппозиционер Дмитрий Скоробутов в интервью проекту "И грянул Грэм". По его словам, подготовка новостных выпусков для диктатора началась в 2011 году после акций протеста на Болотной площади в Санкт-Петербурге.

Для Путина готовили персональные выпуски новостей

По его словам, в редакции пропагандистского вещателя проект назвали "Главный зритель", где практически отсутствовали плохие новости, а основную информационную часть составляла приукрашенная информация о государственных успехах и достижениях.

"Допустим, в 20 часов в эфир вышел обычный выпуск "Вестей", после чего осталась выпускная бригада. У нас были, соответственно, указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что выбрать, чтобы потом показать Путину идеальную картинку прекрасной России настоящего времени. Вот он такой хороший президент, и смотрите, как хорошо о вас говорят по телевизору. Значит, правда, то, что вы делаете – это все правильно. И вот таким образом записывали", – сказал он.

Медийщик заявил, что персональные спецвыпуски показывали Путину черездепартамент пресс-службы администрации президента России. Такой подход в Кремле приняли после протестов на Болотной площади в Санкт-Петербурге.

"Их (окружение Путина, – Ред.) всех поразила Болотная, и Путина пытались изолировать от реальных событий и информационной среды, не говоря уже о прямом контакте с внешним миром", – говорит Скоробутов.

Такой подход впоследствии усилил информационную изоляцию диктора и сократил объем объективной информации, которую получают российские власти, в том числе о ситуации на фронте.

"Войну ему начали подвергать цензуре после того, как крейсер "Москва" потопили. Путина держали в неведении более недели, что у него больше нет крейсера "Москва", что у него осталась только "вторая армия мира", – рассказал журналист.

Кто такой Дмитрий Скоробутов

Дмитрий Скоробутов начал свою телекарьеру в программе "Намедни", куда его пригласил журналист Леонид Парфёнов в 2000 году. Однако впоследствии он перешел в "Международную панораму" на ВГТРК, а уже в 2006 году в возрасте 26 лет стал главным редактором "Вести" на телеканале "Россия-1".

В 2016 году Скоробутова жестоко избили в редакции пропагандистского вещателя, после чего руководство ВГТРК попыталось замять инцидент, а его самого незаконно уволили. Впоследствии он уехал из России в Швейцарию, а затем осудил российское вторжение в 2022 году.

После этого он начал открыто публиковать внутренние инструкции телеканала от администрации Путина, а также рассекретил информацию о цензуре российского телевидения со стороны Кремля.

Напомним, российского Z-блогера Егора Гузенко, который ранее назвал Владимира Путина лжецом, арестовала военная полиция. До этого он находился в расположении 33-го мотострелкового полка ВС РФ, а его сторонники предполагают, что Гузенко могут убить.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления главы Кремля о ситуации на фронте кардинально расходятся с реальными фактами. Российское военное командование, вероятно, систематически дезинформирует президента России, создавая у него ложную картину происходящего и преувеличивая успехи своей армии, тогда как на самом деле российское наступление в значительной степени застопорилось.

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