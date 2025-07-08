Говорят о 'нештатной ситуации': новый российский БПЛА 'Альтаир' поразил жилой дом в Татарстане во время тестирования. Видео

Утром во вторник, 8 июля, российские СМИ сообщили о падении легкомоторного самолета на дом в Казани. Однако впоследствии история заиграла новыми красками: оказалось, что инцидент случился с новейшим российским БпЛА "Альтиус".

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Он рухнул на жилой дом в ходе испытательного полета, причиной падения разработчик назвал "нештатную ситуацию". Об этом пишут российские СМИ, а также Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Казани во время испытательного полета на жилой дом упал новейший российский разведывательно-ударный БПЛА "Альтаир" (альтернативное название БпЛА Альтиус". – Ред.)" , – пишет "Крымский ветер".

В пресс-службе разработчика очередного "аналоговнет" – АО "Уральский завод гражданской авиации" – подтвердили, что "Альтиус" совершал "испытательный полет".

"Взлет произошел штатно . Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации... Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", — цитируют пропагандисты РФ заявление пресс-службы АО "Уральский завод гражданской авиации".

Напомним, ранее в РФ заявили, что в Казани легкомоторный самолет упал на жилой дом. Впоследствии же россияне признали ЧП с дроном во время испытаний..

Инцидент произошел в казанском микрорайоне Дербышки. На месте "приземления" БПЛА вспыхнул пожар, сообщают российские Telegram-каналы.

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