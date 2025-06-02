Говорят, что жил в Киеве: в России назвали 'подозреваемого' в причастности к атаке на аэродромы

В России назвали якобы подозреваемого в причастности к атаке на аэродромы, которая произошла в воскресенье, 1 июня. Им оказался 37-летний Артем Тимофеев, который в последнее время проживал в Челябинске (РФ).

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Соответствующая информация распространяется в российских Telegram-каналах. Там отметили, что мужчина, предварительно, является владельцем фур с дронами ВСУ, которые накануне атаковали воинскую часть в Иркутской области.

"Ориентировку на него выложила в соцсетях администрация Усть-Кута. Артему Тимофееву 37, родом он из Донецка. Мужчина сказал водителям, что им нужно перевезти каркасные домики, они согласились без разговоров. Сейчас Тимофеева ищут спецслужбы", – говорится в сообщении.

Известно, что мужчина, который ранее жил в Киеве и был диджеем, переехал в Россию. В октябре 2024 года в Миассе (РФ) на его имя был зарегистрирован IP-адрес, связанный с грузовыми перевозками. Его отец возглавляет компанию "ОФКОР", зарегистрированную в городе, которая специализируется на производстве оренбургского хлеба.

У Артема есть двоюродный брат Виктор, который работает в магазине спецтехники и помогает семье в хлебном бизнесе. Он подтвердил родственные связи с Артемом, но отметил, что они не общаются уже около полутора лет. По его словам, ранее "подозреваемый" работал в автосалоне.

Отец Артема также подтвердил родство, но отрицал причастность семьи к грузовым перевозкам и положил трубку. После проживания в Украине Артем переехал в Миасс, а с 2024-2025 годов проживает в Челябинске.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации на территории страны-террориста. Под удары попали ряд авиабаз России, где был поражен по меньшей мере 41 самолет.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Иркутской области РФ, которая была атакована дронами СБУ 1 июня. Там поражена часть из более чем 40 самолетов российской стратегической авиации в ходе спецоперации "Паутина".

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