'Гордость России': ветераны 'СВО' уже убили или покалечили по меньшей мере 1000 человек на родине

Почти за четыре года российские оккупанты, которым повезло выжить и вернуться домой, убили и покалечили более 1000 человек у себя на родине. Чаще всего жертвами ветеранов "СВО" становятся их родные и знакомые, а преступления совершаются во время распития алкоголя.

Часто этими преступниками оказываются бывшие заключенные, которых освободили из тюрьмы, чтобы они могли воевать против Украины. Об этом пишет "Вёрстка".

Там рассказали, что вернувшиеся из зоны боевых действий россияне совершили 240 убийств – это самая распространенная "смертельная" статья среди ветеранов войны в Украине. Всего же от рук вернувшихся военных страны-агрессора погиб как минимум 551 человек.

Однако это не все жертвы "героев": некоторым удалось выжить, получив тяжелые травмы и увечья – таких еще как минимум 465 человек.

Кого и как ветераны "СВО" убили в РФ:

– 274 человека погибли в результате 240 убийств (статья 105 УК РФ);

– 163 человека скончались после получения тяжких телесных повреждений (статья 111 УК РФ);

– 78 человек погибли в автоавариях, по факту которых возбудили 58 дел о нарушении ПДД (статья 264 УК РФ);

– 16 человек стали жертвами 13 случаев причинения смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ);

– четыре человека (в том числе двое несовершеннолетних) скончались в результате трех случаев склонения к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ);

– два человека погибли в результате убийств с превышением пределов необходимой обороны (статья 108 УК РФ);

– 14 человек погибли в результате преступлений, по которым уголовные дела не заводились, либо статью не удалось установить.

За почти четыре года "СВО" среди жертв участников войны чаще оказываются именно люди из их окружения: знакомые и родственники. А причинами убийств становятся семейные или бытовые конфликты.

Кто из "героев" убивает россиян

По подсчетам "Вёрстки", более половины убитых – 163 человека – погибли от рук экс-заключенных. Из 281 ранее судимых военных, которые после возвращения с фронта снова убили или причинили повлекший смерть вред, как минимум 142 сидели в колониях за аналогичные преступления.

Более трети бывших заключенных совершили убийство не в первый раз, а еще 31 из 148 ранее судимых контрактников уже отбывали сроки за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

"Сроки по уже вынесенным приговорам у бывших заключенных доходят до 14 лет колонии, у остальных военных – до 12 лет. В случаях, когда участников войны судили за жестокие убийства или убийства нескольких человек, сроки назначались вплоть до пожизненного заключения", – сказано в статье.

За все, кроме убийства, наказывают в основном условно

Помимо 551 погибшего, в выборке оказались 465 тяжело пострадавших от рук вернувшихся участников "СВО". Все они получили тяжелые травмы вплоть до инвалидности, но выжили:

– 318 случаев причинения опасного для жизни тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ), в результате которых пострадали 323 человека;

– 41 покушение на убийство (ст. 30 ч.3, ст.105 УК РФ), жертвами которых стали 48 человек;

– 56 ДТП (264 УК РФ), в которых тяжело пострадали 80 человек;

– пять случаев "превышения пределов необходимой обороны" (114 УК РФ), в которых причинили тяжелые увечья пяти жертвам;

– шесть случаев причинения тяжкого вреда по неосторожности (118 УК РФ), от которых пострадали шесть человек;

– один человек погиб в результате преступления, уголовная статья которого неизвестна.

Более половины жертв – 252 человека – пришлось на долю бывших заключенных. Большинство дел – бытовые конфликты, в 50% случаев которых фигурируют алкоголь и наркотики.

"В более 50% преступлений воевавшие применяют "оружие": ножи, палки, бутылки, гвоздодеры, лопаты, топоры, обрезки труб, сковородки, ножницы, пивные кружки, табуреты, травматические пистолеты и др. Такие нападения имеют более тяжелые последствия для пострадавших", – сказано в статье.

Почти треть всех дел по статье 111 УК РФ завершилась именно условными сроками. Причем, если у экс-заключенных условные сроки за причинение тяжкого вреда здоровью были только в 21% случаев (40 из 189), то у остальных военных – в 49% случаев (63 из 129).

Если суды все же назначают реальные сроки по статье 111 УК РФ, участники войны получают от года до семи лет колонии.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные на приграничье Курской и Белгородской областей грабят дома местных жителей. Вывозят бытовую технику, посуду, ценности, мебель. А то, чего не могут увезти, просто уничтожают. Местные власти отделываются отписками и выселяют людей в чистое поле.

