Герасимов соврал Путину об окружении Покровска: пропагандисты начали опровергать

Начальник генерального штаба российских войск Виктор Герасимов сообщил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы окружении Покровска и еще двух "котлах". Российские пропагандисты и военкоры начали осторожно опровергать утверждения о блокаде города.

Видео дня

По сообщению руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко, Герасимов доложил диктатору об этом во время недавнего доклада. Андрющенко также отметил, что российские "военкоры" теперь делают шаг назад и начинают уточнять: "не то чтобы окружение".

Вместо однозначной поддержки доклада часть пропагандистов начала ставить под сомнение заявления военного руководства. Так пропагандист Андрей Филатов подчеркивает, что взятие под огневой контроль логистики не тождественно полному окружению. Он также отмечает, что украинцы могут продолжать поставки по воздуху, а грузовые дроны способны обеспечивать боеспособность украинских военных еще несколько месяцев.

Филатов добавляет, что системного противодронного комплекса для прерывания таких поставок не выработано: есть наработки отдельных подразделений, но нет единой системной работы. Из-за этого, по его словам, "окружение как раньше" больше не работает.

Кроме опровержений относительно самого факта окружения, по словам Андрющенко, россияне пока не имеют достаточного противодействия большим украинским дронам, и это представляет для них более реальную угрозу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, украинские военнослужащие сдерживают врага и сами проводят контраступательные операции на Покровском направлении. В результате активных действий защитникам удалось продвинуться в районе Доброполья и вблизи Покровска.

Также сообщалось, что российское командование начало формировать штурмовые роты из женщин на Покровском направлении. Это – следствие больших потерь и нехватки личного состава в 506-м мотострелковом полку ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!