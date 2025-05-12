Россияне в очередной раз попали в скандал из-за фейкового почтения памяти ветеранов Второй мировой войны. На панно в центре Железногорска Курской области заметили фото американского гей-порноактера 1990-х Билли Херрингтона.

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Как сообщают российские СМИ, панно "Курская битва" длиной более 11 метров установили еще 28 апреля на площади у здания городской администрации. На нем, как было заявлено, разместили более двух тысяч фото ветеранов Второй мировой и участников войны РФ против Украины.

Мэр Железногорска Александр Михайлов заявил, что проект – онлайн-аналог "Бессмертного полка", куда присылали фото местные жители.

Однако 2 мая местный активист и член Коммунистической партии РФ (КПРФ) Руслан Цыганов обратил внимание, что на панно оказались фото гей-порноактера Билли Херрингтона.

В комментариях к посту Цыганова Антон Польский, местный предприниматель, который отвечал за создание панно, предложил "поставить коммуниста на колени" за публикацию видео.

Он заявил росСМИ, что "готов извиниться, но в американских порноактерах не разбирается", и добавил, что сейчас идет следствие.

"У нас другие ценности и фильмы мы смотрим другие, то, к сожалению, было пропущено фейковое фото. Фото было заменено еще 2-го числа", – сказал предприниматель.

Антон Польский утверждает, что накануне 9 мая был объявлен сбор фото родственников, которые участвовали во Второй мировой, и один из отправителей прислал "состаренный" снимок мужчины в военной форме.

Именно из-за этого организация поверила отправителю, заявил бизнесмен.

Позже в полиции РФ сообщили, что номер телефона, с которого отправили фото, принадлежит местному 16-летнему школьнику.

Александр Михайлов в свою очередь заявил, что с подростком "будут работать в плане патриотического воспитания".

Накануне 9 мая семь фото Херрингтона заклеили портретами настоящих ветеранов. Местные власти пообещали, что инсталляция простоит весь год.

Билли Херрингтон (14 июля 1969 – 2 марта 2018) – американский актер и модель, получивший славу как звезда порнофильмов 1990-х годов. Также известен как один из персонажей субкультуры Гачимучи (мемы с героями гей-порно). 1 марта 2018 года Херрингтон попал в автокатастрофу в Калифорнии и умер на следующий день в больнице в возрасте 48 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, на сайте российской акции "Бессмертный полк" заметили фото американских Саши Грей и Джонни Синса, а также советских коллаборантов и власовцев, которые воевали за нацистскую Германию. Среди "ветеранов" оказался даже отец украинского предателя Виктора Медведчука Владимир Медведчук, который сотрудничал с гитлеровцами во время оккупации Житомирщины.

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