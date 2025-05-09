Власовцы, коллаборанты и порноактеры: кого россияне чествуют в рамках акции 'Бессмертный полк'. Фото

Россияне в очередной раз опозорились своей акцией "Бессмертный полк", якобы посвященной чествованию героев Второй мировой войны. Среди "ветеранов", фото которых они публикуют на странице акции, заметили порноактеров, коллаборационистов и власовцев, которые воевали за Гитлера.

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В частности, российские пропагандисты причислили к участникам Второй мировой войны таких лиц, как американские порноактеры Саша Грей и Джонни Синс. Их черно-белые фото, подписанные измененными именами, были опубликованы на официальном сайте акции "Бессмертный полк".

На "отфотошопленных" фотографиях порноактеры предстают в военной форме, к тому же пропагандисты придумали "истории" их жизни и "подвигов".

Сашу Грей они переименовали в Александру Васильевну Серенко, а Джонни Синса окрестили Иваном Владимировичем Синсовым.

Кроме того, в рядах "Бессмертного полка" россиян оказался Михаил Шаповалов – российский коллаборационист, начальник штаба "Русской освободительной армии" генерала Андрея Власова, которая во время Второй мировой воевала на стороне Гитлера против СССР.

В "героический" список также попал Владимир Медведчук, отец украинского предателя и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

По материалам дела, возбужденного следствием в СССР, во время немецкой оккупации села Корнин Житомирской области Медведчук-старший сотрудничал с гитлеровцами, за что в 1944 году получил восемь лет лишения свободы.

Кроме того, в российский "Бессмертный полк" попали:

– коллаборант, один из "28 панфиловцев" Иван Добробабин, который служил в оккупационной полиции гитлеровцев на Харьковщине;

– коллаборационист, участник "Русской освободительной армии" Власова Бронислав Антилевский;

– коллаборантка Антонина Макарова, известная как "Тоня пулеметчица", которая расстреляла 1500 мирных граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в отчете ISW за 8 мая указано, что Кремль усилил риторику о "великой победе", чтобы вплести мифы Второй мировой в современную военную пропаганду. Как отметили аналитики, Москва подает войну против Украины как якобы продолжение "подвига" солдат СССР.

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