С Днем России!

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В этот день в 1990 году I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Согласно документу в РСФСР признавалось равноправие политических партий и общественных организаций, провозглашался принцип разделения властей, объявлялось верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР, признавалась необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей и округов, равно как краёв и областей РСФСР.

Не правда ли, звучит как что-то не просто утерянное в нынешних условиях, а практически фантастическая свобода в нынешних российских реалиях. Истинно — ДЕКЛАРАЦИЯ. Красивая сказка для обывателя не имевшая ничего общего ни с момента ее провозглашения, ни все эти 35 лет.

Вначале день принятия Декларации о государственном суверенитете стали называть Днём независимости. Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня был объявлен государственным праздником России. С 16 июня 1998 года он стал называться "День России". Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса.

Нужно сказать, что РСФСР была не первой республикой СССР, принявшей Декларацию о государственном суверенитете. Ей предшествовали Государственные декларации о независимости балтийских стран: Эстонии — Декларация о государственном суверенитете Эстонской ССР была принята Верховным Советом 16 ноября 1988 года, устанавливая суверенитет эстонских законов над законами СССР; Латвия —Декларация о восстановлении независимости Латвийской ССР была принята Верховным Советом 4 мая 1990 года и, наконец, Литва - Акт о восстановлении независимости Литовского государства был принят Верховным Советом 11 марта 1990 года, объявляя о прекращении действия Конституции и законов СССР на территории Литвы.

Эти декларации стали важными шагами на пути к полному восстановлению независимости балтийских стран, которое последовало за распадом Советского Союза в 1991 году.

Но эти события, также, подтолкнули реакционные круги союзного руководства к активным действиям. В августе 1991 года в Советском Союзе произошел путч, получивший название "Августовский путч". Он был попыткой государственного переворота, в ходе которого группа консервативно настроенных членов высшего руководства страны попыталась отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачёва. Путч начался 19 августа и был завершен 21 августа, когда солдаты и военная техника были выведены из Москвы, а ГКЧП объявил о самороспуске. С поражением путчистов, механизм "парада суверенитетов" и полностью распада СССР был запущен бесповоротно. Тем более странно наблюдать сейчас потуги лидера РФ восстановить то образование и соорудить некое подобие СССР 2.0. Также смешно наблюдать истерию кремлевского агитпропа касательно нарратива о том, что проклятые "америкосы" (пиндосы), англосаксы или весь коллективный Запад руками Горбачева в ходе неимоверной специальной операции, разрушил "великий, могучий" и т. д. Советский Союз. Могучий СССР, как и его бледное подобие нынешняя РФ, был таким же колоссом на глиняных ногах. Его убили главное — вранье лидеров и попытка их выдумать какой-то специальный, особый вектор развития, суть которого одна, традиционна для любой власти в Москве или временно в Питере — гадить по всему миру и жить по синусоиде. В ней полное голодранство, с ужесточением внутреннего террора, и тотальной изоляции по периметру, переходит к "спасите наших голодных детей", и за счет внешней помощи, сменяется "вставанием с колен", и накапливания военного барахла, затем период шовинистического имперского угара с началом развязывания локальных войн по периметру страны, которые маскируются под "поход, компанию, операцию, братскую помощь, введение ограниченного контингента и прочий новояз" и переходит к войне более глобальной, иногда достигая Мировой. Шизоидальный угар расширения имперских амбиций заканчивается очередным развалом, ведь империи всегда ждет один путь — крах и развал, а Россия по своей сути до сих пор является континентальной империей, разросшаяся из маленького городка возле речки Москвы, основанной по ярлыку хана Менгу-Тимура в 1272 году, и хватит придумывать Долгорукого и 1147 год, уже противно просто. Ни в одной переписи Золотой Орды не значится Москва, ни как населённый пункт, ни как место сдачи дани баскакам хана, аж до 1277 года, в отличие от десятка других поселков нынешней Средней полосы. Что, что а в Улусе Джучи умели считать людей и собирать с них дань. Зато сохранился ярлык на основание города на реке Москва, и он от 1272 года. Что же касается попытки привязать основание нынешней столицы РФ к киевскому князю Юрию Долгорукому, якобы построившему град на реке Москва, то эта фантазия зиждется исключительно на посланиях князя братьям — князьям Черниговского и Переяславского княжеств, в которых он просит их помочь ему живой военной силой для похода на Ярославль, и что ожидает их "на Москов" ("москва" — с др.- финского — гнилая (темная) вода, отдельные лингвисты переводят как болота, кстати, еще раз о "славянскости"). Кстати, первые письменные документы Москвы писали на уйгурском. Но он им град не строил, возвел частокол, которые местные угро-финские племена могли воспринять как город, ибо сами жили в ямах и норах, с накиданными по верху бревнами -т.н. "изьбах", но это был лишь временный лагерь князя из Киева. После подкрепления войско покинуло стан и ушло в поход, но город не основывало.

Ну да ладно, можно сколько угодно рассуждать как угро-финские и тюркские племена Залесья, обученные, в последствии, разговаривать на специально придуманном для них в Киев-Могилянской Академии киевскими же ученными искусственного "эсперанто" на основе древне-болгарских церковных книг, околославянского койне, который теперь жители России называют "великим и могучим русским языком" ( в лексике которого лишь около 145 000 слов); как потомки этих племен, бОльшую часть из которых составляли племена людоедов-каннибалов "андрофагов" (по "отцу истории" Геродоту), называют себя до сих пор собирательным именем прилагательным "русские" и считают это именем существительным и названием. Можно сколько угодно считать, что с изменением разговорного языка вдруг (!) должны переписываться гены, причем сразу в другую группу народов. Кстати, в Латинской Америке, потомки индейцев теперь тоже говорят на кастильском, который считается испанским, но у них как-то мысли не возникает орать "мы же братья" с испанцами, итальянцами, французами, румынами и молдаванами, афроамериканцы, говорящие на английском, не кричат, что они — братья агличанам, шотландцам, валлийцам и ирландцам, а тем более индусам. А в России это — главная скрепа. Причем сама Москва, прошедшая путь от простой налоговой администрации на речке Москва, захватившая земли вокруг в московское княжество, затем царство, затем в Великой Московсое царство, на европейских же картах месте она называлась Московская Тартария, впоследствии, превратившаяся в Империю с центром в Москве, только в 18 столетии, а конкретно 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 г по Указу Петра І, она изменила название, украв у Украины, ее древнее название "Русь" в греческой транскрипции [Ρωσία], и назвались "Россией". Автором этой кражи был Киевский православный священник, сын корчмаря (трактирщика) с киевского Подола, Элиазар Цирейский, взявший себе псевдоним мужа своей тетки — ректора Киев-Могилянской Академии Феофана Прокоповича. В последствие он будет православным, греко- и римо- католиком, и снова православным. Повторив карму имени станет сам ректором Киево-Могилянки, а затем главным архитектором "Российской империи". Вот такая ирония судьбы. Творец Москвы — хан Золотой Орды Менгу — Тимур, творец России сын киевского корчмаря Елиазар Цирейский. Кстати, творец финансовой системы нынешней России , уже не как провинции Золотой Орды — там все ясно "рубл хана Джанибека" и теньга (отсюда рубли и деньга (множ. — деньги), а как отдельной страны, так вот творец финансовой системы не родственники Набиулиной — а Гетьман войска Запорожского (это название украинского государства в те времена, если кто не знает) Богдан Хмельницкий. То есть все Переяславские статьи помнят, оригинала которых нет до сих пор, участие в войне помнят, предательство русского царя помнят, порабощение Украины и украинцев знают почему-то только украинцы, а вот то, что Хмельницкий заплатил 400 000 таллеров — это такое "евро" 17 века, прозванная в тогдашней Московии "ефимок". В 1654 году на кружок ефимка нанесли изображения царя и государственного герба. Эта монета весом около 28 граммов стала первой в России с номинальной стоимостью в один рубль. Уже в следующем, 1655 году, по указу еще московского царя (или точнее "Саря" - титул со времен Золотой Орды, а вы думали мифического "цезаря"?) Алексея Михайловича — отца будущего "императора Империи Россия" Петра І была предпринята попытка контрмаркирования (надчеканки) талеров двумя клеймами. Полученные таким образом "ефимки с признаком" становились законным платёжным средством. В 1798 году, во время царствования императора Павла І, отчеканили несколько пробных монет с обозначением номинала "ЕФИМОКЪ". Их появление свидетельствовало о подготовке монеты, которая бы имела свободное хождение на западноевропейском рынке. Такая вот история невыдуманной России.

Ну, а во что же она превратилась сейчас?

О свободе в концлагере говорить не приходится, но Россия, после околосвободного брожения умов в конце Перестройки и развала СССР, под балладу "Wind of change" группы Scorpions, кстати, уже поменявшими слова и выкинувшими оттуда Москву, медленно и уверенно начала снова возвращаться к "сильной руке", порядку и т. д. Все надежды западного мира из азиатской авторитарной деспотии помочь построить демократическое общество разбились о внутреннее генетическое раболепие "внутреннего" народа. Все достижения демократии 90-х вылились в отдельные неслышимые голоса отдельных правозащитников и прогрессивных политиков. Их постепенно убрали, кого-то даже возле Кремлевской стены.

Медленно и уверенно, кремлевская хунта, состоящая в основном из бывших офицеров КГБ СССР, и чиновников Питерской мэрии, времен градоначальника Собчака, который по российским меркам почему-то считается "демократом", хотя определение "нацист" к нему подходит как бы больше.

За эти годы прокатились две чеченские войны, не давшие Автономной республике, заявившей о своей независимости, стать нормальным государством, но у которой нынешний Кремль, покупает лояльность, платя дань местному полуавтономному баю. Была полная зачистка медиапространства. Посадка, убийства нелояльных олигархов и перевод лояльных та короткий поводок. Затем искадение истории, культ Победобесия, создание мафиозно-гэбэшного аппарата управления страной, кстати, модель управления наместниками не поменялась со времен Золотой Орды.

Ну, а затем восстановление культа личности кровавого палача и диктатора Бобы Джугашвили (Иосифа Сталина), который уничтожив десятки миллионов своих и не очень своих граждан, убивая голодом и пулей, депортацией народов, заключением в концлагеря ГУЛАГа, вдруг стал "эффективным менеджером". Подполковнику КГБ запаса и человеку, полному серому ничтожеству с комплексами питерской подворотни, который уже четверть века насилует свой народ, стоящий на коленях в стойлах, так нравится сравнение с усатым коммунистическим тираном.

Отсюда и копирование всего. От доносов, судилищ, заключений, до убийств новым штатом, но старой школы ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ неугодных за границей. Культ личности, культ "осажденной, но гордой страны-крепости" и "кольца врагов", на фоне шовинистического угара и оскотинивания основной быдломассы гегемона, не способного к критическому понятийному мышлению и адекватной оценке окружающей действительности. Ну, а дальше, очередная война. Теперь уже далеко за пределами — на место Сербии, пришла война в Сирии и в Африке, на место Молдовы и Карабаха, пришли войны в Грузии и Украине. Война для кремлевских правителей выживающих из ума правителей, - единственный способ удержаться у власти, размыть ужас демографической ямы, ведь население рф, исходя из среднего чека, биллинга звонков, объема экспорта-импорта, уже давно составляет не более 80 млн. человек, плюс - минус, что является главной государственной тайной рф, и это с натурализованными эмигрантами из среднеазиатских стран, экс-республик бывшего СССР. Так что демографическую составляющую войны против Украины, равно как и похищение украинских детей, никто не отменял.

Ну да , ладно. Сегодня в России по идее, должен быть главный праздник. Правда его давно затмил праздник 9 мая и парад Победобесия, парад страны, которая впитала нацизм Германского рейха. Кремль сначала выковал нацистский меч, помогая своим братьям — национал-социалистам, обучая у себя будущие кадры нацисткой машины, кормил, одевал, заправлял и вез сырье нацистам и их союзникам. Затем два года Второй мировой продолжал ковать "дружбу скрепленную кровью", воюя на стороне своего немецкого союзника. А потом вдруг стал "антифашистом" и вооружаемый, заправляемый, одеваемый и откармливаемый по ленд-лизу в коалиции с другими странами, победил своего вчерашнего союзника. Вот такой главный праздник в России — день победы над вчерашним другом.

Ну, а сам День России, у которой был шанс стать околоевропейской демократией, этот шанс, с молчаливого согласия народа, генетически любящего когда его фиксирует "сильная стальная рука" был упущен. А хорошо зафиксированный гражданин, как известно, в предварительных ласках не нуждается.

И вот оно…. 12 июня. Праздник насилия и несвободы, праздник тюрьмы и вертухаев, праздник отсутствия прав и гражданского общества, праздник войны и государства Россия. Как уже писалось выше, конец у империй всегда один. Люди, даже столетиями, живущими в рабских условиях, перенявшими это от титульной нации, рано иди поздно обратятся к своим корням.

Рано или поздно, гремучая смесь тюрьмы и детского садика внутри, вранья и войны снаружи должна лопнуть. Война всегда является таким катализатором. Российско-украинскую войну Россия ведет с 1991 года. Менялись лишь ее формы. и начала ее Россия. Надеюсь, что эта война, точнее ее 11-летняя горячая фаза и станет причиной развала России, война Россию начала, война ее и похоронит. Надо учить матчасть. Украинцы всю свою многотысячелетнюю историю были могильщиками империй. Надеюсь и верю, что это "день России" - последний.