'Это, по сути, самоубийство': Обухов объяснил, почему не стоит ожидать массовых протестов в России

Граждане страны-агрессора РФ вряд ли выйдут на улицы из-за отключения властями интернета. Они считают, что это бесполезно, а также очень опасно в неонацистском государстве, которым является современная Россия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов. Он подчеркнул: россияне уже проходили это даже в более либеральные, свободные времена протестов на Болотной площади (происходили в 2011-2013 годах).

"Но ни к чему это тогда не привело, а сейчас тем более. Я не устану повторять, – возможно, капля за каплей вода камень проточит, – что в неонацистском государстве бороться внутри – это, по сути, практически самоубийство. Это то же самое, что в третьем рейхе выходить с плакатами "Долой гестапо", "Долой Гитлера". Вы можете себе это представить?", – говорит Обухов.

Он отметил, что эти сто или двести человек ничего не могли бы сделать, их бы просто посадили, а потом расстреляли или еще как-то наказали.

"Несмотря на все отключения, вся Москва ни на какие площади сегодня не выйдет. Кто-то привыкнет к чему-то другому, есть масса всевозможных обходов блокировки", – заявил активист.

Обухов сказал, что уже не контактирует со своими друзьями в Питере и в Москве, но очевидно, что недовольство в РФ нарастает и будет продолжать это делать. Но "взорваться" оно может не завтра, не на следующей неделе и даже не в следующем месяце.

"Вероятно, это займет какое-то более длительное время. Думаю, к концу года или к осени будет понятно, что происходит в России и к чему это приведет. Война тоже не завтра закончится, несмотря на все усилия. Более того, многие заинтересованы, даже в Европе, чтобы война продолжалась", – добавил наш собеседник.

Напомним: в России 29 марта попытались организовать протесты против блокировок интернета. Никаких массовых митингов не было; однако на Болотной площади в Москве силовики задержали 13 человек, в Санкт-Петербурге – двух, в Калуге – еще двух, в Воронеже – одного.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оппозиционерка Ольга Курносова заявила, что на сегодняшний день единичные попытки митингов и акций протестов в России не способны свергнуть путинский режим. Для реального результата необходимо, чтобы раскол произошел внутри элит или силовых структур. Поэтому нужны новые способы координации усилий тех, кто не согласен с происходящим в стране.

