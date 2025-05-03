'Это кощунство': Песков разразился гневом из-за приглашения ВСУ на парад в Лондоне

В Кремле разгневались из-за приглашения украинских военных на парад в Лондоне, посвященный 80-й годовщине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Там назвали такие действия кощунством.

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Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, передают кремлевские пропагандистские СМИ. У спикера Кремля спросили, не потеряет ли Великобритания возможность быть посредником в переговорах между Украиной и Россией из-за приглашения военнослужащих ВСУ на парад, которое в РФ расценили якобы "поддержку нацизма".

"Конечно, приглашать на празднование Дня победы последователей неонацистских элементов и тех, кто героизирует прямо неонацистов у себя в стране, ну это, конечно, не просто неуважение. Неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны. Это, по-русски говоря, кощунство", – выдал Песков.

Также путинский пресс-секретарь подчеркнул, что Лондон никогда не претендовал на роль посредника между Россией и Украиной.

"Честно говоря, Лондон и не претендовал особенно на роль посредника. Посредником может быть тот, кто имеет одинаковое расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и быть не может", – заявил Песков.

Напомним, украинские защитники примут участие в параде ко Дню победы в Лондоне, это подтвердили в британском министерстве обороны. Известно, что во время шествия свои флаги также будут нести воины из Австралии, Канады, Новой Зеландии.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны вполне уместно, что Вооруженные силы Украины, которые сейчас сражаются на передовой борьбы за свободу, были представлены на мероприятии в понедельник", – подчеркнул глава МО Соединенного Королевства Джон Хили.

Как сообщал OBOZ.UA, в России резко отреагировала на отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложения диктатора Владимира Путина о трехдневном "перемирии" с 7 по 9 мая, угрожая Украине новыми ударами по Киеву и назвав заявление президента Украины "словесной провокацией".

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