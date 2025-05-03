В Лондоне в военном параде, посвященном 80-й годовщине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, будут участвовать военнослужащие Вооруженных сил Украины. На шествии свои флаги также будут нести воины из Австралии, Канады, Новой Зеландии.

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Это подтвердили в британском министерстве обороны. Reuters передает, что приглашение украинцев символизирует "всемирную поддержку их продолжающейся борьбы за свободу" против страны-агрессора России.

В мероприятии будут участвовать примерно 1000 военнослужащих ВС Великобритании, включая конных солдат и военные оркестры.

"В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны вполне уместно, что Вооруженные силы Украины, которые в настоящее время сражаются на передовой борьбы за свободу, были представлены на мероприятии в понедельник", – подчеркнул глава МО Соединенного Королевства Джон Хили.

Ожидается, что 101-летний Джек Мортимер будет одним из ветеранов, наблюдающих за военным шествием.

"80 лет назад люди со всего мира объединили свои силы, чтобы защитить свободу, и мы должны помнить все их жертвы", – процитировала его пресс-служба британского правительства.

В целом официальный Лондон запланировал различные мероприятия по случаю годовщины, военный и воздушный парады, кульминацией которых станет благодарственная служба в четверг в Вестминстерском аббатстве, на которой должна присутствовать королевская семья.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Аргентины Хавьер Милей приказал рассекретить документы с информацией о нацистах, искавших убежище в на территории страны после капитуляции нацистской Германии.

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