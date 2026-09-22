"Это агония системы": эксперты утверждают, что российские власти могли "нарисовать" на парламентских "выборах" каждый третий голос

Реальная явка на парламентских "выборах" в России на самом деле была примерно на треть ниже показателя, объявленного Центральной избирательной комиссией РФ. По расчетам экспертов, примерно в таком же масштабе были искусственно добавлены голоса в пользу партии "Единая Россия".

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Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на анализ первых обнародованных протоколов избирательных участков. По предварительным данным ЦИК РФ, явка составила 59,32%, а "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, что стало бы самым высоким результатом партии за всю историю её участия в выборах.

Эксперты оценивают реальную явку менее чем в 40%

Соучредитель исследовательской компании Data Insight Борис Овчинников проанализировал первые 20 тысяч опубликованных протоколов — примерно четверть всех избирательных участков. По его оценке, реальная явка составила менее 40%.

За пределами Москвы, утверждает Овчинников, явку фальсифицировали или искусственно завышали почти на 70% участков. В целом, по его расчетам, около 31% всех голосов были сфальсифицированы, а доля "нарисованных" голосов за "Единую Россию" могла достигать 55%.

К подобным оценкам пришел и аналитик Петр Жижин, применивший так называемый метод Шпилкина — статистический подход для выявления аномалий в результатах выборов. По его расчетам, реальная поддержка "Единой России" составляла около 35%.

Это агония системы

Электоральный эксперт и бывший сопредседатель движения "Голос" Роман Удот, комментируя приведенные расчеты, заявил, что масштаб фальсификаций свидетельствует о серьезных проблемах избирательной системы РФ.

"Это агония системы... Сибирь начала превращаться в электоральные султанаты, потому что они не могли получить нужный результат. Они вынуждены были пойти на крайние меры", – сказал Удот.

По его словам, административный ресурс мог обеспечить около 20 процентных пунктов к официальному результату.

В то же время, по данным The Moscow Times, возможные манипуляции использовались не только в пользу "Единой России".

В Госдуму РФ "неожиданно" прошла еще одна партия

Фальсификации на выборах могли быть совершены не только в пользу "Единой России".

Электоральный аналитик Станислав Андрейчук заявил, что благодаря неожиданному появлению в системе ЦИК 60 тысяч голосов за "Справедливую Россию" эта партия в последний момент преодолела 5-процентный барьер и прошла в Госдуму.

"Это, конечно, решение, никак не связанное с тем, как там на самом деле все происходило. Это просто один звонок, решение принято, тут же переписали цифру", – сказал Андрейчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в России завершилось голосование в Госдуму. ЦИК продолжает публиковать предварительные результаты: по состоянию на вечер 21 сентября после подсчёта более 90% протоколов лидирует "Единая Россия". Партия Путина "набрала" 57,86% голосов.

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