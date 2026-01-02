В ноябре 2025 года ВВП страны-агрессора России в годовом измерении вырос всего на 0,1% – это официальные данные Минэкономразвития РФ. Также это худший показатель с начала 2023 года и "фактический сигнал о входе экономики в стагнацию".

Даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост в 2026 году риска рецессии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Не сезонные колебания

Впервые за девять месяцев промышленное производство страны-агрессора ушло в минус (-0,7%).

"Очевидно, что речь идет здесь не о сезонных колебаниях, ведь именно промышленность была основой "военного роста", который формально удерживал экономические показатели в 2023–2024 годах", – подчеркивают в ЦПИ.

В Центре отмечают, что даже лояльные к Кремлю аналитики фиксируют резкий рост риска рецессии в новом году. Они констатируют: модель экономики, которая держалась на трех опорах – бюджетной накачке, импортозамещении и принудительном кредитовании, – исчерпала себя.

Управленческая неадекватность

Это – "прямое следствие войны и управленческой неадекватности" Кремля, отмечают в Центре.

"Власть РФ сознательно продолжает агрессию, даже когда экономической базы для этого уже недостаточно. Экономика страны-агрессора заходит в тупик. Чем дольше Кремль игнорирует реальность, тем болезненнее будут последствия", – предупреждают специалисты ЦПИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь Кремль системно использует статистические показатели как инструмент пропаганды, отрывая их от реального состояния экономики и рынка труда. Именно поэтому любые публичные заявления диктатора Владимира Путина подаются как доказательства экономической устойчивости, хотя на самом деле они противоречат реальной ситуации внутри страны и базируются на манипуляциях со статистикой.

