Дроны, оптоволокно, бронежилеты, рации и не только: что хранилось на складах Wildberries в РФ, которые атаковала Украина. Фото

В ночь на 18 июля подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по логистическим хабам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Гигантские склады компании стали целью ударов после того, как превратились в ключевые перевалочные базы для снабжения оккупационной армии РФ.

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Это делает данные объекты абсолютно законными военными целями в соответствии с международным гуманитарным правом. OBOZ.UA выяснил, как Wildberries помогал снабжать оккупационную армию России.

Гражданский фасад военной логистики

Российские власти и руководство компании Wildberries долгое время пытались сохранять образ сугубо коммерческого предприятия. Тем не менее реальность оказалась иной, и маркетплейс фактически стал теневым каналом снабжения для нужд российских оккупантов.

Через платформу в промышленных масштабах реализуются товары, напрямую используемые в войне против Украины. В свободной продаже на маркетплейсе реализуют высокотехнологичные компоненты для БПЛА, микросхемы, платы и детали двойного назначения, используемые для сборки и ремонта ударных и разведывательных дронов.

Также на Wildberries продаются тактические рации, антенны и катушки специализированного оптоволокна, которые применяются для управления FPV-дронами, защищенными от средств РЭБ. Кроме того, на маркетплейсе есть сотни предложений с бронежилетами различного класса защиты, касками, тепловизорами, разгрузочными системами и маскировочными сетями.

Пропагандистская роль Wildberries

Кроме товаров военного назначения Wildberries активно подпитывает кремлевскую пропагандистскую машину. На маркетплейсе можно найти тысячи товаров с символикой агрессии (Z- и V-атрибутика, шевроны, флаги).

Также на сайте активно распространяют символику с изображением временно оккупированных территорий Украины якобы в составе РФ. Вдобавок к этому на Wildberries реализуют литературу, разжигающую ненависть и агрессию по отношению к Украине и десяткам других стран цивилизованного мира.

Подтверждение со стороны руководства Украины

Президент Владимир Зеленский официально прокомментировал ночные атаки на объекты в Электростали и Котовске. По его словам, эти удары стали ответом на российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Глава государства проинформировал, что склады Wildberries были задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования.

По словам Зеленского, склады маркетплейса, расположенные на удалении от 500 до 700 км от линии фронта, де-факто функционировали как хабы по обходу международных санкций, собирая и распределяя запрещенную электронику.

Напомним, в нескольких регионах России ночью 18 июля раздавались взрывы. После взрывов в Тамбовской и Московской областях вспыхнули пожары на логистических хабах Wildberries, крупнейшего маркетплейса России.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июля в Саратове и Энгельсе также прогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. А на военном аэродроме Энгельса после атаки вспыхнул пожар.

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