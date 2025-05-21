Украинские дроны атакуют Россию: в Тульской и Рязанской областях раздаются взрывы, в Калуге закрыли аэропорт

В ночь на среду, 21 мая, в России пожаловались на атаку БПЛА. В ряде регионов раздавались взрывы, а в аэропорту Калуги ввели план "Ковер".

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Об этом информировали российские СМИ. Так, в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, писали они со ссылкой на Росавиацию.

Тем временем стало известно, что "бавовна" пришла в Тульскую и Рязанскую области РФ, местные жители сообщили, что они слышали взрывы.

По данным СМИ, сначала, в 23:20 по местному времени, шесть взрывов слышали жители города Алексин в Тульской области. После этого произошел массовый сбой сотовой связи и интернета. 50 минут спустя по меньшей мере четыре взрыва услышали жители Рязанской области.

Примерно за два часа до взрывов в обеих областях была объявлена "угроза атаки БПЛА".

Отметим, что аэропорт Калуги, где ввели ограничения, расположен к западу от Тульской области.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в Подольске, что под Москвой, в ночь на пятницу, 16 мая, прогремела серия взрывов в районе промышленной зоны, вспыхнул мощный пожар. С места возгорания были слышны повторные взрывы и детонация.

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