Дроны атаковали НПЗ в Самарской области, произошел пожар: появились подробности. Видео

Ночью в понедельник, 10 марта, беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области РФ. До утра на предприятии продолжался мощный пожар.

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Так о событии известили местные паблики. Россияне заявили, что примерно в два часа ночи над городом Новокуйбышевск раздалось несколько мощных взрывов.

"Около 30 минут назад в небе над городом был слышен звук, характерный для БПЛА. Раздался мощный взрыв со стороны местного НПЗ. Очевидцы видели яркие вспышки в небе. Всего было слышно четыре громких звука", – писали российские Telegram-каналы.

Предварительно пропагандисты решили, что по меньшей мере "один из украинских БПЛА" российская ПВО "сбила на подлете к предприятию". Однако признали, что официальной информации о событиях в Самарской области не поступало.

Лишь утром местное МЧС подтвердило, що в Новокуйбышевске "горит склад на площади 1500 кв. м", отметив, что пострадавших нет.

Россияне опубликовали в сети еще ряд кадров с места происшествия, отмечая, что дым от возгорания в районе НПЗ виден из разных уголков города.

В то же время в российском минобороны заявили о сбитии за ночь "девяти украинских БПЛА", из которых три дрона якобы были уничтожены над Самарской областью, по два – над Воронежской и Орловской, по одному – над Белгородской и Курской областями РФ.

Новокуйбышевский НПЗ является самым мощным нефтеперерабатывающим предприятием среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". Проектная мощность переработки нефти составляет более 8,8 млн тонн в год.

Именно этот нефтеперерабатывающий завод является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей марки РТ, предназначенного для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов (таких как Су-27, Ту-22М3 и т. д.) В марте предприятие было дважды атаковано дронами.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 9 марта беспилотник атаковал нефтебазу в Чебоксарах (столица российской Чувашии). Это стало первым случаем, когда украинский БПЛА достиг региона РФ.

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