'Дрон ВСУ атаковал женщин на Сумщине': в РФ разгоняют новый фейк. Видео

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы украинский FPV-дрон атаковал гражданских женщин возле одного из домов в Сумской области. Женщины, как утверждается, держали в руках плакат с надписью, что они "русские" и "просят помощи".

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Как сообщает Центр противодействия дезинформации, сначала фейковое видео появилось на Telegram-канале одного из пропагадистов. Уже после этого фейк о "зверствах ВСУ" на Сумщине начали распространять российские СМИ.

Что интересно – подавляющее большинство из них "постеснялись" обнародовать само видео и обошлись словами российского захватчика, который якобы видел это собственными глазами.

В ЦПД отмечают, что никаких доказательств фейкового видео нет, а на самом видео невозможно прочитать плакат или четко увидеть события. Также невозможно установить владельца дронов.

"Этот фейк является частью масштабной информационной кампании РФ, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и отвлечение внимания международного сообщества от многочисленных задокументированных военных преступлений, которые совершает российская армия. Параллельно кремлевская пропаганда продвигает нарратив о "русских людях", которых якобы преследуют в Украине, чтобы оправдать агрессию и навязать миф о "едином народе" и "священной войне", – объясняют в Центре.

Зато именно российские FPV-дроны регулярно атакуют гражданских украинцев, используя террор как метод ведения войны. В Херсоне захватчики ежедневно охотятся беспилотниками на гражданских лиц – возможно, именно потому, что херсонцы не рисуют таблички, что они "русские" и "просят помощи".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно американское издание New York Post, которое президент США Дональд Трамп называл "своей любимой газетой", опубликовалофото годовалого ребенка, которого войска РФ убили дроном на Херсонщине. Это свидетельство очередного преступления россиян поместили на первую полосу газеты.

В июне этого года в Украине из-за российской агрессии погибли 232 мирных человека, а еще 1343 – получили ранения. Это самое высокое за последние три года количество жертв и пострадавших среди гражданских.

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