'Варварство': любимая газета Трампа поместила на обложку фото малыша, убитого российским дроном на Херсонщине

Американское издание New York Post, которое президент США Дональд Трамп называл "своей любимой газетой", опубликовало фото годовалого ребенка, которого войска РФ убили дроном на Херсонщине. Это свидетельство очередного преступления россиян поместили на первую полосу.

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На обложке за 11 июля 2025 года фото убитого малыша подписали коротко – "Варварство". "Путинский ужас обнажился: как российский беспилотник охотился на 1-летнего ребенка и убил его", – такой заголовок выбрали для статьи журналисты.

Напомним, что циничное убийство россиянами годовалого мальчика произошло 9 июля в селе Правдино. Оккупанты атаковали ребенка и пожилую женщину с дрона, когда они находились во дворе своего дома.

Малыш погиб на месте от полученных травм.

Мальчик по имени Дима играл во дворе своей бабушки, когда туда прилетел российский беспилотник. Осколки БПЛА пробили ему сердце и убили ребенка, который всего два месяца назад отпраздновал свой первый день рождения, пишет New York Post.

"На жутких фотографиях игровой зоны маленького Димы видно стекло и осколки, разбросанные по его игрушкам, а части забора вокруг дома снесены до основания. Деревянная крыша дома также была повреждена, а окно входной двери было полностью разбито. Кусок взрывного пакета беспилотника остался лежать прямо возле дома", – сказано в статье.

В издании отметили, что РФ превращает Херсонщину в "зону человеческого сафари".

Лейтенант Денис Ярославский, который командует специальным разведывательным подразделением Вооруженных сил Украины, рассказал New York Post, что атака, вследствие которой погиб мальчик, не была случайностью. FPV-дроны дают российским пилотам четкий обзор их цели, причем кадры становятся тем четче, чем ближе они подлетают к жертве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее редакция New York Post выступила с обращением к президенту США Дональду Трампу относительно продолжения военной помощи Украине. Журналисты призвали главу Белого дома перевооружить украинскую армию, чтобы она могла и в дальнейшем противостоять российской агрессии.

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