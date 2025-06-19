Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи руководства Украины, России и США на наивысшем уровне. По его словам, такая встреча должна быть "результатом долгой работы".

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Песков выдал, что за одну ночь такой конфликт невозможно решить. Об этом он рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

Путинский рупор отметил, что встрече Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа должны предшествовать подготовленные результаты. Он также заявил, что для этого требуется длительная работа всех сторон.

"Такая встреча на высшем уровне она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек. И президент, собственно, сказал: а что вы хотите, чтобы мы встречались сейчас с президентом Трампом и с Зеленским и пытались с самого начала искать развязку для каждого нюанса. Зачем?", – сказал представитель Кремля.

Напомним, в ночь на 19 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжать диалог с Украиной. По его словам, новый раунд переговоров возможен после 22 июня. Он утверждал, что Россия якобы хочет завершить конфликт "как можно быстрее, лучше – мирным путем".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован в содержательных переговорах с Москвой для достижения мира. Однако последняя встреча в Стамбуле свелась к обсуждению обмена пленными и телами погибших. Именно поэтому Украина хочет переговоров на уровне лидеров двух государств и готова к ним.

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