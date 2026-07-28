Для защиты от украинских ударов: на авиабазе в Липецке россияне строят новые укрытия. Фото
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Россия строит новые защищенные хранилища на авиабазе в Липецке. На спутниковых снимках видно строительство двух новых ангаров, которые, вероятно, предназначены для хранения авиационных боеприпасов или беспилотников.
Спутниковые снимки компании Vantor обнародовал исследователь Брэди Африк. Он отметил, что подобное строительство в последние годы наблюдается уже на более чем десятке российских авиабаз, задействованных в войне против Украины.
"Как свидетельствуют спутниковые снимки компании Vantor Tech, Россия строит новые укрепленные ангары для самолетов на авиабазе в Липецке. Подобные сооружения в последние годы наблюдались на более чем десятке баз, задействованных в российском вторжении в Украину", – написал исследователь.
Новые укрепления
На опубликованных фотографиях видно, что россияне возводят два новых ангара, предположительно, из железобетонных конструкций. Для дополнительной защиты и маскировки их засыпают слоем грунта.
Всего вблизи места стоянки самолетов уже зафиксировано 12 таких ангаров. По оценке исследователей, отсутствие рулежных дорожек и размеры сооружений свидетельствуют о том, что они, скорее всего, будут использоваться не для размещения самолетов, а для хранения авиационных боеприпасов.
Что известно
Часть новых хранилищ также может быть предназначена для хранения дронов-камикадзе типа "Гарбера" или Shahed.
Ангары расположены в секторе "отстойника" авиабазы. Именно там в начале этого года было зафиксировано около сотни истребителей и штурмовиков различных типов.
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