Для защиты от украинских ударов: на авиабазе в Липецке россияне строят новые укрытия. Фото

Россия строит новые защищенные хранилища на авиабазе в Липецке. На спутниковых снимках видно строительство двух новых ангаров, которые, вероятно, предназначены для хранения авиационных боеприпасов или беспилотников.

Видео дня

Спутниковые снимки компании Vantor обнародовал исследователь Брэди Африк. Он отметил, что подобное строительство в последние годы наблюдается уже на более чем десятке российских авиабаз, задействованных в войне против Украины.

"Как свидетельствуют спутниковые снимки компании Vantor Tech, Россия строит новые укрепленные ангары для самолетов на авиабазе в Липецке. Подобные сооружения в последние годы наблюдались на более чем десятке баз, задействованных в российском вторжении в Украину", – написал исследователь.

Новые укрепления

На опубликованных фотографиях видно, что россияне возводят два новых ангара, предположительно, из железобетонных конструкций. Для дополнительной защиты и маскировки их засыпают слоем грунта.

Всего вблизи места стоянки самолетов уже зафиксировано 12 таких ангаров. По оценке исследователей, отсутствие рулежных дорожек и размеры сооружений свидетельствуют о том, что они, скорее всего, будут использоваться не для размещения самолетов, а для хранения авиационных боеприпасов.

Что известно

Часть новых хранилищ также может быть предназначена для хранения дронов-камикадзе типа "Гарбера" или Shahed.

Ангары расположены в секторе "отстойника" авиабазы. Именно там в начале этого года было зафиксировано около сотни истребителей и штурмовиков различных типов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как над Черным и Азовским морями в последнее время стало меньше вражеской авиации. Одна из причин заключается в блокировании поставок оккупантов во временно оккупированный Крым. Почти не выходят из пунктов базирования и корабли российского флота.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!