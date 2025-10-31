Поведение Великого Пу в последние дни выглядит как типичная истерика слабака, которому уже нечего предъявить.

Всі ці мультяшні "арєшнікі - бурєвеснікі - посейдони", фейкові оточення цілих угруповань ЗСУ нагадують саме бандитські істерики типу "дєржитє мєня сємєро, а то я за сєбя нє атвєчаю..."

Трохи раніше з'явилося багато думок і навіть аналітики про те, що РФ сповзає в економічну кризу, наводяться десятки фактів - в одному регіоні те, в другому інше тощо.

Ну а про танкери, які вдруг пачками стали зупинятися на сторінках ЗМІ лише за тиждень після оголошення санкцій Трампа (які вступають в силу лише 21.11.2025) да й про Індію, яка вже майже "відмовилася" від нафти РФ (хоча танкери, що вийшли за цей постсанкційний тиждень, ще не встигли дійти з Балтики до Суеца) - хочеться слухати і слухати як вечірню казочку малятам.

Звичайно, всім нормальним людям в усьому світі дуже хочеться в це вірити.

АЛЕ...

1. Я добре уявляю покоління Пу, що отримало фундаментальні знання та навички на все життя в "Краснознаменном институте имени Андропова КГБ - Академии внешней разведки СССР". Уявляю, хто їх вчив і на якому досвіді. Це ще та професійна деформація.

2. Вся інформація про "передкризовий стан" економіки РФ походить виключно з російських джерел. А також від хороших.ру, які беруть її з тих же джерел. Тому що інших джерел немає і не може бути - внаслідок особливостей контрозвідувального режиму в цій тоталітарно-бандитській державі.

А тому, якщо у вас на основі російських джерел виникають прості і логічні для свободної європейскої людини висновки - значить їм вдалося вас надурити.

Скоріш за все черговий напад ядерної істерики Пу - штучний і на щось розрахований.

Намагатися зрозуміти викривлену специфічну логіку тих людей - важка вузькопрофесійна справа. Вони ж ще не втратили свої навички та вміння - згадаймо, як світ повірив в "Киев за 3 дня". Згадаймо, як зараз поважні люди з наших союзників говорять по аналогії з тими "3 днями", що РФ така сильна, що нам ніколи не вдастся повернути Крим та Південь України....

Отже, головне - не вірити. Ні інформації та емоціям, що породжені в РФ, ні першим власним очевидним здавалося б висновкам, що зроблені на цій хиткий основі.