«Что нам мешает?» В России предлагают переселить жителей ВОТ в Сибирь и на Дальний Восток. Видео

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев предложил переселить до 300 тысяч жителей временно оккупированных территорий Украины и приграничных районов России за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Он объяснил это возможным усилением ударов по российской энергетической инфраструктуре зимой.

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Соловьев озвучил свое предложение во время одного из выпусков политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", которое регулярно выходит на телеканале "Россия-1". Он заявил, что жителей населенных пунктов, расположенных в 40-километровой приграничной зоне, следует обеспечить постоянным жильем в других регионах России.

По словам пропагандиста, речь идет о жителях оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Курской и Брянской областей РФ. Он оценил количество людей, которых предлагает переселить, в 200–400 тысяч человек.

"Что нам мешает? Мы говорим о 200 тысячах, 400 тысячах человек, проживающих в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской областях. Они де-факто живут на линии фронта", — сказал Соловьев.

Он также предложил расселить этих людей в разных регионах страны, в частности на Дальнем Востоке, Урале и на Поволжье, а после завершения боевых действий, по его словам, позволить им вернуться.

Аргументы пропагандиста

Соловьев заявил, что государство могло бы выкупить квартиры в новостройках и предоставить их переселенцам для постоянного проживания. Он подчеркнул, что, по его мнению, люди должны жить "не в пунктах временного размещения, а в нормальных условиях".

Также пропагандист утверждал, что переселенцы смогут работать по месту жительства, а реализация такой программы, по его словам, положительно повлияет на моральный дух населения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Соловьев неоднократно критиковал противовоздушную оборону России. Он заявлял, что Украина смогла организовать эффективную систему отслеживания воздушных угроз, тогда как в России до сих пор не могут наладить надлежащую защиту.

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