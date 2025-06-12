С 2022 года Россия начала массированные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Целью этих ударов является разрушение объектов, от функционирования которых напрямую зависят жизнь, здоровье и безопасность гражданского населения. К данной категории относятся энергосистема, транспорт, связь, здравоохранение и финансовый сектор. По сей день Россия продолжает наносить комбинированные удары по территории Украины, разрушая жилые дома, ТЭЦ, ГЭС, компоненты атомной энергетики (!), больницы, учебные заведения, подстанции, железнодорожные узлы и другие элементы жизнеобеспечения населения. Эти действия являются ничем иным, как актами государственного террора в отношении мирных граждан. В ответ на это Украина активизировала удары по территории России. Но в отличие от российской тактики, эти удары носят избирательный характер и направлены, прежде всего, на объекты военно-промышленного комплекса, смежных отраслей, участвующих в обеспечении воюющей армии.

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Что демонстрируют удары Украины по объектам в глубоком тылу РФ

Растут технические возможности нанесения точечных ударов: используются БПЛА различных классов, в том числе дальнодействующие и высокоточные, произведённые как в Украине, так и за её пределами. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы, склады, энергетические объекты уже вызвали перебои в снабжении топливом, нарушение логистики и прекращение работы предприятий ВПК. Удары по местам базирования стратегической авиации привели к разрушению иллюзий "неуязвимого тыла" и силы "русского оружия". Территория России (включая Москву, Ленинградскую область, Татарстан, Урал) перестаёт быть безопасной зоной. Это имеет как военное, так и важное психологическое значение. Для ударов по объектам в тылу агрессора у Украины есть возможность применения ракет, как собственного производства, включая баллистические, так и импортных поскольку по славам канцлера Германии Мерца, Запад снял все ограничения на применения дальнобойного оружия.

Уязвимость российской инфраструктуры теплоснабжения

На примере Москвы легко понять, насколько катастрофичными могут быть последствия даже ограниченной атаки по объектам теплоснабжения любого крупного города России. Москва снабжается теплом и горячей водой преимущественно через централизованную систему теплоснабжения. Около 90% потребителей зависят от тепловой энергии, производимой ТЭЦ и другими источниками Мосэнерго. Система включает: 141 источник генерации тепла, 46 районных и квартальных тепловых станций, 24 насосно-перекачивающие станции, множество тепловых пунктов. Даже при кратковременном выведении из строя одного узла этой централизованной, высококонцентрированной системы запустится цепь аварий и внештатных ситуаций, что неминуемо приведёт к параличу всей взаимозависимой структуры.

Последствия вывода из строя системы теплоснабжения

Размораживание тепловых сетей — одна из самых уязвимых точек в условиях зимнего отключения отопления. Уже при температуре –10…–15 °C через несколько часов после остановки циркуляции теплоносителя возможно замерзание трубопроводов, арматуры, теплообменников, приборов учёта и автоматизации — как внутри домов, так и на теплотрассах. В результате происходит нарушение работы инженерных коммуникаций на всех уровнях: внутридомовых, внутриквартальных и магистральных. После размораживания система не подлежит простому перезапуску — требуется капитальный ремонт. Это связано с риском физического разрушения оборудования: подающих и обратных труб, стояков, радиаторов, запорной арматуры, насосов, датчиков давления, клапанов и других компонентов системы отопления.

Устранение последствий

Устранение последствий аварий систем теплоснабжения — задача крайне трудоёмкая, особенно зимой. При разрушении объектов генерации тепла, ремонт коснется уникального высокотехнологического оборудования. Котлоагрегаты, турбины, генераторы, сепараторы, вспомогательные установки, такие как системы водоподготовки, теплообменники, насосы, вентиляционное оборудование, системы удаления газов и золы, электроника контроля и управления-этого не купить в ближайшем магазине, не заказать через интернет, практически все оборудование данной категории попало под действие западных санкций и не может просто и быстро попасть в Россию.

На ремонт или замену сетей потребуется от недель, до нескольких месяцев — особенно если помимо внутридомовых сетей повреждены теплотрассы. Запасные части, трубы, насосы, теплообменники, запорная арматура и т. д. В случае скоординированных ударов по нескольким объектам одновременно — ресурсы Минэнерго и МЧС будут лишены способности оперативного реагирования. Задействование армии и мобилизация строительных (ремонтных) подразделений возможны, но неэффективны без должной логистики, оборудования, запчастей и требуемых специалистов.

Гуманитарные последствия

За сутки в условиях зимы и устойчивых отрицательных температур многоквартирные дома становятся непригодными для проживания. Возникает необходимость в массовой эвакуации, развёртывании крупных центров для временного размещения населения. Гарантированно обеспечен всплеск острых респираторных заболеваний, рост смертности среди уязвимых категорий населения, прекращение работы магазинов, школ, больниц. Усиливается давление на систему здравоохранения и социальные службы.

Социально-политические последствия

Рост недовольства населения, падение доверия к власти. В условиях информационного подавления усиливается внутреннее напряжение, которое невозможно "замолчать". Возникают стихийные протесты, спровоцированные реальными бытовыми проблемами — отсутствие тепла и воды. Это не опровергнешь словами с экрана. Аргумент "по телевизору говорят, что всё хорошо" перестаёт работать. Дестабилизация социально-политической обстановки в столице или крупном городе России может привести к агрессивным действиям в отношении представителей власти и стать фактором снижения общего рейтинга режима. Публичные расстрелы ЖЭКовских слесарей на центральных площадях замерзающих городов не дадут ожидаемого эффекта.

Вывод

Кремль продолжает игнорировать новую реальность, в которой глубокий тыл стал зоной риска. Украина медленно, но верно переходит к стратегически оправданной тактике — разрушение военно-промышленного потенциала России. Зеркальный ответ может затронуть и критически важные объекты инфраструктуры на территории Российской Федерации.

Тотальная зависимость российских городов от централизованного теплоснабжения и географическая разбросанность крупных населённых пунктов делают страну уязвимой для точечных, системных ударов. С приближением очередной военной зимы вопрос о целесообразности продолжения войны может встать уже не только перед международным сообществом, но и перед самими гражданами России — жителями крупных городов.

P.S.

Мединский- "Россияне требуют ударов "Орешником" по Киеву и Львову, заявляя, что переговоров достаточно".