Четвертый по величине НПЗ России приостановил работу после атаки украинских дронов – Reuters

В стране-агрессоре России нефтеперерабатывающий завод NORSI, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез", приостановил свою деятельность. Работа предприятия была приостановлена еще 5 апреля как минимум до конца текущего месяца после атаки, которую НПЗ подвергся от украинских дронов.

Об этом агентству Reuters сообщили два источника из российской нефтеотрасли. В "Лукойле", которому принадлежит завод NORSI, от комментариев отказались.

Так или иначе, однако после удара по заводу 5 апреля "Лукойл" не выставлял на продажу бензин, дизельное топливо и мазут с указанного завода, добавляют в агентстве.

Остановка завода

"Временное закрытие этого нефтеперерабатывающего завода добавит еще большей неопределенности энергетическому сектору России, который страдает от постоянных украинских атак, в частности тех, которые были направлены на основные терминалы экспорта нефти России на Черном и Балтийском морях", – отмечает Reuters.

Издание цитирует местные власти Нижегородской области, которая ранее сообщала о пожаре на НПЗ NORSI. В частности, губернатор области подтверждал, что во время атаки были поражены два объекта завода, а также была повреждена местная электростанция.

Детали удара по НПЗ

5 апреля в Нижегородской области воздушную тревогу объявили сразу после полуночи. Вскоре после этого в регионе начали раздаваться взрывы, а местные власти сообщили о работе ПВО и пригрозили россиянам уголовной ответственностью за публикацию фото и видео последствий.

Утром вышеупомянутый губернатор области сообщил, что над промышленной зоной Кстовского района якобы "силы ПВО отразили атаку 30 вражеских БПЛА".

В Генеральном штабе подтвердили удар по НПЗ NORSI, а такжепоражение склада авиационной техники и других вражеских объектов.

А командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, комментируя работу украинских защитников, добавил, что официальная версия российских властей о "незначительном задымлении от обломков" на заводе лично его вполне устраивает.

Что известно о предприятии

Нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одно из крупнейших и наиболее технологически значимых предприятий нефтепереработки в России. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объект стал стратегической целью из-за его критической роли в экономике и снабжении армии.

Завод является четвертым по объему переработки в РФ и вторым в составе компании "Лукойл". Мощность переработки около 17 млн тонн нефти в год. Предприятие обеспечивало около 10–11% всего производства автомобильного бензина в России. Также НПЗ покрывало около 30% потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти прогремели мощные взрывы. Там украинские дроны атаковали химическое предприятие "Тольяттикаучук". По предварительной информации, по заводу ударили беспилотники Ан-196 "Лютый".

