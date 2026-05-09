Более 100 'Панцирей': вокруг Москвы строят дополнительное 'кольцо' ПВО. Карта

Вокруг Москвы вместо трех россияне обустраивают уже четвертый эшелон противовоздушной обороны. Охрана столицы государства-агрессора усилена прежде всего зенитными ракетными комплексами "Панцирь" на башнях.

Увеличение количества подтвержденных точек ПВО заметили OSINT-исследователи. "Радио Свобода" передает, что эксперты, в частности, изучили спутниковые снимки московского региона и соседних областей.

Как оккупанты пытаются избежать ударов по Москве

Журналисты "Радио Свобода" заявляют, что количество систем противовоздушной обороны, которыми окружили столицу России, превысило 100 единиц.

По данным Telegram-канала DroneBomber, это количество выросло с примерно 118 до 232.

Четвертая линия обороны проходит по внешнему радиусу Московской области, пытаясь перехватывать цели еще на дальних подступах. Ближе к городу количество техники растет.

Кроме "Панцирей", столицу РФ прикрывают комплексы С-300 и С-400, БУКи, ТОРы, "Осы", а также радары всех поколений.

– Недавно командующий СБС ВС Украины Роберт "Мадьяр" Бровди отмечал, что Силам обороны выгодно ударить там, где российская противовоздушная оборона значительно слабее. Тратить дроны на "большую стену", то есть на Москву, защищенную большим количеством техники, нецелесообразно.

– Президент Владимир Зеленский подтверждал, что Российская Федерация усиливает систему противовоздушной обороны вокруг Москвы, перебрасывая комплексы ПВО из других регионов. По его словам, это свидетельствует о страхе российского руководства и открывает "дополнительные возможности для украинских дальнобойных санкций".

