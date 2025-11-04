Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который разрешает призыв на срочную службу в течение всего года. Изменения касаются организации медосмотров, психологического отбора и работы призывных комиссий.

Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации. Согласно новому закону российского диктатора, все этапы подготовки к призыву будут продолжаться непрерывно в течение года.

В документе указано, что в воинские части срочников будут отправлять дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Также закон определяет отдельные периоды призыва в оккупационную армию различных категорий граждан страны-террориста:

– жители сел, задействованные в сельскохозяйственных работах, будут проходить службу с 15 октября по 31 декабря;

– учителя – с 1 мая по 15 июля;

– жители северных регионов России – с 1 мая до 15 июля или с 1 ноября до 31 декабря.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 3 ноября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 840 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 145 670 человек.

Также стало известно, что Россия теряет очень много солдат на войне против Украины и часто оставляет тела своих убитых на поле боя. На отдельных участках так называемых мясных штурмов "двухсотые" россияне служат захватчикам определенным ориентиром.

