'5-й год позора РФ': россияне устроили истерику из-за удара ВСУ по заводу в Брянске

Во вторник, 10 марта, в российском Брянске Силы обороны Украины поразили ракетами Storm Shadow завод "Кремний Эл", который производит электронику для вооружения страны-агрессора. Это событие вызвало бурю негативных эмоций у россиян, которые отреагировали на обстрел в комментариях местных пабликов.

Граждане РФ критиковали свою власть и медиа, признавали результативность украинских атак и даже заявили, что "Брянск атаковало НАТО". OBOZ.UA собрал комментарии россиян об ударе по заводу.

Что писали россияне в соцсетях

Россияне были очень недовольны тем, что в 2026-м году у Украины все еще есть самолеты, с которых она может запускать ракеты по территории РФ, и аэродромы, с которых они могут взлетать.

"Каким образом на пятый год войны хохлятские самолеты безнаказанно летают и пускают ракеты?", "Просто пи**а, это позорище, уже за**ло в край, ни*уя сделать ничего не можем, 2 армия мира б**ть. Еб**ые аэродромы разваратить не можем, ни*уя нету, нету спутников, нет разведки, ни*уя б**ть", "Старье, Су-24... и спокойно летают. А наши как не полетят к Одессе, то Су-34 собьют, то Су-30", – негодовали комментаторы.

"Староконстантинов фигурирует чуть ли не в каждой сводке ударов по Украине, на протяжении 5 лет. Я чего-то не понимаю, но как?!", "Хочется спросить наших генералов:куда же вы все эти четыре года херачили ракеты?" – писали россияне.

"Досталось" от них и Великобритании, так как завод был поражен британскими ракетами, и другим странам Запада.

"Да дожили. НАТО бомбит Брянск", "Как так? Дайте уж Ирану наши крылатые ракеты, пусть пару британских корыт утопит", "Это удар Англии и гейропы по нашей территории. Там очнутся уже? Отвечать будут на убийства наших людей?", "Штормы наводят уважаемые американские партнёры, НО исключительно в духе Анкориджа!!! Продолжаем переговоры с Будановым!" – такие комментарии можно было прочитать под постами.

"Англию на дно на**й", "по хохлам бесполезно бить, надо англию стирать с карты, потом все прибегут на переговоры сразу", – агрессия из комментаторов била ключом.

Россияне также раскритиковали свою власть и военное руководство, назвав "СВО" позором России.

"Позор е**ный. Идите на*уй со своим сво, со своими сборами и всем прочим. Этой стране не помочь", "пво нет, завод вынесли на*уй, разведчик как у себя дома летает. полный пи**ец", "Да пора выходить на митинг и требовать от Путина ядерного удара! Либо пусть ликвидирует киевскую прислугу! Он уже за**ал! Не его близкие погибают!!!", "Ща плешивый пи*ор болванками хохлов обстреляет или орешником в никуда еб**ет, скотина еб**ая", – писали они.

"Исходя из ситуации на 5 год позора России можно сделать вывод, что у власти в России долб**б и его шайка", "Пи**ец. Честно, уже руки опускаются. Такое ощущение, что нас тупо сливают", "Если честно, то уже нет никаких сил, видеть эту импотенцию руководства и командования РФ... На пятый год войны украинская авиация атакует Брянск... это б...ть вообще что? Где ПВО, где ВВС, где спутниковый мониторинг, где ГО и ЧС? Нет слов ...Отношение к людям, что на фронте, что в тылу хуже чем к скоту", – отмечали россияне.

Негодовали они и из-за молчания российских медиа, которые недостаточно, по их мнению, освещали этот удар.

"Еще очень интересно что у нас по всем каналам тв главные новости все что угодно, кроме Брянска", – писали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл". Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что успешные удары по российскому предприятию нанесли подразделения Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

Мы также рассказали, что за завод электроники поразили ВСУ в Брянске, почему это предприятие важно для врага и что там производят.

