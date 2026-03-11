Удар по российскому производству ракет: что за завод электроники поразили ВСУ в Брянске. Фото и видео

Во вторник, 10 марта, в российском Брянске под ударом Сил обороны Украины в очередной раз оказался завод "Кремний Эл". Это важное для врага предприятие, которое занимается производством микроэлектроники и полупроводников.

В общей сложности завод производит более 1000-1500 типов электронных компонентов. Ранее он уже неоднократно был под ударом дронов, а в этот раз "Кремний Эл" точно атаковали крылатые ракеты. Впервые он был под таким масштабным и результативным обстрелом, отмечает Defence Express.

Что известно о заводе "Кремний Эл" в Брянске

Предприятие "Кремний Эл" – это второй по величине производитель микроэлектроники в России. Министерство обороны страны-агрессора получает около 90% всей производимой продукции предприятия.

Микроэлектроника используется в широкой номенклатуре микросхем, устанавливаемых на современное российское вооружение. Также продукция завода использовалась в стратегических российских программах по разработке радиолокационных станций с использованием АФАР (активных фазированных антенных решеток).

Среди основных клиентов предприятия "Кремний Эл" – российский государственный концерн "Алмаз-Антей", который отвечает за разработку и производство почти всего спектра средств противовоздушной обороны, пишет "Милитарный".

Также продукцию завода закупает государственная корпорация "Ракетные технологии". Она производит крылатые ракеты, в частности Х-59 и Х-69, а также другую номенклатуру ракетного вооружения, в частности для таких изделий, как Х-101 и Х-555, которыми РФ активно обстреливает территорию Украины.

Из последнего – благодаря исследованиям ГУР МОУ установлено, что этот завод поставляет компоненты к блоку управления боевого снаряжения БУБС-30 новой российской крылатой ракеты "Изделие-30".

"Также следует учитывать, что производство полупроводников требует очень точного, чувствительного и дефицитного оборудования. И хотя пока трудно точно установить объем поражения завода, а существует уверенность, что они значительны, можно уверенно сказать, что производственный процесс "Кремний Эл" поставлен на значительную паузу", – пишет Defence Express.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл". Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках.

Впоследствии в Генштабе подтвердили, что успешные удары по российскому предприятию нанесли подразделения Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

