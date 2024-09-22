Звезда сериала 'Женщина-Халк' Татьяна Маслани: канадская актриса с украинскими корнями

Канадская актриса Татьяна Маслани известна украинским зрителям по сериалам "Женщина-Халк", "Трое с небес. Истории Аркадии", "Перри Мейсон" и "Черная сиротка", в котором она сыграла сразу несколько ролей, в том числе и украинку Хелену. При этом мало кто знает, что у актрисы – наряду с австрийскими, немецкими, польскими и румынскими есть и украинские корни,

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Многонациональная семья

Татьяна Габриэль Маслани родилась 22 сентября 1985 года в городе Реджайна канадской провинции Саскачеван. Ее отец, Дэн Маслани, работал в фирме по производству шкафов, а мать, Рената, была переводчиком при правительстве страны. Бабушки и дедушки Татьяны эмигрировали в Каналу из Германии и Австрии, поэтому они – как и ее мать общались с девочкой на немецком языке. Школа, в которой она училась, была двуязычной – там преподавали на французском и английском, поэтому с детства Татьяна не только в совершенстве знает несколько языков (она еще самостоятельно выучила испанский), но и росла в уважении культурных традиций Австрии, Германии, Румынии, Польши и Украины – стран, к которым имеет непосредственное отношение ее семья. У Маслани есть также два брата – Майкл, с которым она устраивала домашние представления на пьесы собственного сочинения, и Дэниел, младше сестры на 3 и 12 лет соответственно, они пошли по ее стопам и тоже стали актерами.

От драмкружка до Канадских игр импровизаций

С 4-х лет девочка начала заниматься танцами, в 9 заинтересовалась актерской профессией и вскоре начала заниматься в драматическом кружке школы, в которой училась. Все свободное время Татьяна тогда проводила в кинотеатрах, пересматривая особенно понравившиеся ей ленту по несколько раз. Решающим фактором, который определил выбор профессии Татьяны, стало впечатление от арт-хаусного фильма Джона Кассаветиса "Женщина не в себе", точнее от роли в нем американской актрисы Джины Роулендс. Будучи старшеклассницей Маслани играла ведущие роли в школьных постановках и импровизациях, что сделало ее популярной и привело к предложениям выступать на концертах. Татьяна приобрела первую известность, участвуя в Канадских играх импровизации, которой актриса занималась в течение 10-ти лет. Тогда же она начала появляться в детских – в том числе, и научно-фантастических – шоу на канадском телевидении, а после того как на нее обратили внимание, начала сниматься в британских и американских проектах.

Сериалы, фильмы…

Громкий успех принесла Татьяне главная роль в веб-сериале "Женщина-Халк", который вышел на экраны в 2022 году. К этому успеху актриса шла 17 лет – в 2005 году она дебютировала в жанре "мыльной оперы" Лулу в телефильме "Наедине с судьбой". Далее следовал солидный список сериалов самых разных жанров – от мелодрам и триллеров до комедий, благодаря чему Маслани приобрела не только солидный "послужной список", но и ценный профессиональны опыт. Поначалу актриса воплощала на экране образы второго плана, которые со временем все более и более укрупнялись. Появлялась Маслани и на большом экране, на ее счету такие фильмы как "Виолет и Дейзи", "Женщина в золоте" (здесь она сыграла героиню Хелен Миррен в молодости), "Клятва", "Время возмездия" и "Разрушитель" с Николь Кидман в главной роли.

…и награды

Актрисе под силу любые характеры и возрастной диапазон героинь – например, в сериале "Буки оставляет свой след" она в возрасте 21-го сыграла девочку-подростка, в 25 лет – мальчика-наездника в сериале "Хартленд", а в 24 – 13-летнюю девочку в "Сверхновой звезде", за что была номинирована на премию Genie Award "За лучшую женскую роль" и получила специальный приз жюри на кинофестивале Sundance. Но самой "урожайной" в плане наград стала ее работа – точнее, работы – в сериале "Черная сиротка" (в другом варианте – "Темное дитя"). Интересно, что эту роль Маслани получила, приехав на кастинг на роликовых коньках, чем удивила и впечатлила продюсеров и режиссера. Благодаря участию в этом шоу, в 2016 году она стала первой канадской актрисой, получившей премию "Эмми" в номинации "Лучшая актриса второго плана в телесериале" за роль в канадском проекте, и создавшей при этом своеобразный прецедент по совокупности созданных ею на экране персонажей – клонов – в количестве шести (!) человек: жюри отметило ее "универсальные актерские способности", сравнив ее при этом с хамелеоном. Также ее работа в шоу была отмечена премией TAC, двумя премиями Critics' Choice Television Awards, пятью – по одно за каждый сезон шоу – премиями Canadian Screen Awards и номинацией на "Золотой глобус".

Стабильная личная жизнь

В личной жизни Маслани демонстрирует стабильность, поэтому не представляет интереса для журналистов желтой прессы. С валлийским актером Томом Калленом она состояла в отношениях шесть лет, но официально они их так и не оформили. Молодые люди познакомились в 2011 году на съемках сериала "Мир без конца", через два года стали жить вместе, но в 2019 году Маслани съехала из их общего дома в Лос-Анджелесе и отписалась от бывшего бойфренда в социальных сетях. Спустя три года Татьяна вышла замуж за американского актера и музыканта Брендана Патрика Хайнса. Из-за эпидемии коронавируса церемония бракосочетания была тайной, но без курьеза не обошлось. Обручальные кольца жениха и невесты несла их собака Эрл, которая благополучно их… потеряла. К счастью, их довольно быстро удалось отыскать – на ближайшем овечьем пастбище. Сейчас пара проживает в Лос-Анжелесе и ведет закрытый образ жизни, не давая повода для сплетен и пересудов.

Дорогостоящее хобби

Состояние Маслани по самым скромным подсчетам составляет 5 миллионов долларов (во время съемок "Черной сиротки" она получила 50 тысяч долларов за серию), который, как ожидается, благодаря работам в киновселенной Marvel, у которой на актрису большие планы, в ближайшее время значительно увеличится. Заработанные средства позволяют ей иметь дорогостоящее хобби – коллекционирование автомобилей.