'Звезда Карпат' Чукутиха: 'Старая гуцулка', покорившая Париж

Украинская певица Мария Кречунек по прозвищу Чукутиха – из тех деятелей украинского искусства, о которых известно немного. Вместо реальных фактов о ней ходит много легенд и преданий, которые сочиняют в народе, где ее называют песенной берегиней Гуцульщины.

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Исследователи-краеведы обошли не одно гуцульское село и побеседовали с сотнями местных жителей, которые делились своими воспоминаниями или рассказами уже ушедших из жизни родственников, и постепенно – как на негативе старой фотографии – стал проявляться, казалось бы, давно забытый образ. Кстати, значительную роль в восстановлении исторической справедливости в отношении знаменитой гуцульской певицы – "звезды Карпат" – сыграли именно фотографии.

Скупые факты биографии

Чукутиха, настоящее имя которой Мария Кречунек, родилась 26 апреля 1836 года в селе Верхний Ясенов нынешней Ивано-Франковской области в семье Василия Кречунека и Евдокии Костюк. В ноябре 1867 года – довольно поздно для того времени, в возрасте 31 года – Мария вышла замуж за Иосифа Полека, с которым прожила в счастливом браке полвека, до смерти мужа. У супругов родилось пятеро детей: сыновья Юрий, Иван и Николай и дочери Елена и Евдокия, которую назвали в честь матери Марии.

Происхождение прозвища Чукутиха

Свое прозвище – Чукутиха – Мария получила из-за своего мужа, которого в селе называли Чукутом, что по-гуцульски означало "замкнутого, нелюдимого, необщительного" человека. Те, кто знал Марию, впоследствии вспоминали о ней как об очень красивой женщине: хорошо и со вкусом – лучше всех в селе – одетой, с дорогими украшениями – традиционными для украинок бусами из монет и кораллов, с красивой прической, которую она укладывала кудрями и украшала живыми цветами. Казалось, над ней не властно время: Чукутиха была невероятно хороша и в почтенном возрасте, а прожила она 100 (!) лет. Несмотря на годы, она не любила, когда ее называли "бабушкой", и даже ругалась на сельских мальчишек, которые позволяли себе такую, на ее взгляд, бестактность. А вот если к ней обращались как к молодой женщине, охотно общалась и даже по их просьбе пела для них.

Песенная берегиня Гуцульщины

На жизнь Мария зарабатывала, причем довольно неплохо, своим пением: с юных лет ее отличали красивый голос, уникальная манера исполнения, знание народных песен и завидная память. Свадьбы в гуцульских селах играли три дня подряд, и все это время Чукутиха пела, практически не переставая, и ни одну запевку не повторяла два раза. Пела Мария и на храмовых праздниках – чтобы ее послушать, люди пешком приходили из самых дальних сел. Среди жителей украинской Верховины имя Чукутихи до сих пор употребляют, когда хотят сделать женщине комплимент: "ты поешь, как Чукутиха" или "ты сегодня нарядная, как Чукутиха".

"Гуцульские типы"

Как выглядела Чукутиха, мы сегодня знаем благодаря выдающемуся фотографу, уроженцу Полтавщины Николаю Сеньковскому. В 1926 году он, приехав на Верховинщину по делам, был поражен красотой и благородством местных жителей и решил создать галерею портретов этих людей с выразительными и запоминающимися лицами. Так появилась его этнографическая серия фотографий "Гуцульские типы". Сеньковский также фотографировал все, что было связано с жизнью и бытом гуцулов – ремесла, костюмы, пейзажи, а его снимки продавались во всех европейских городах.

Гран-при Международной европейской фотовыставки

Чукутихе на момент "фотосессии" исполнилось 90 лет, но пройти мимо нее Сеньковский не смог, решив запечатлеть ее колоритный – а в чем-то и мистический – образ. Фотограф называл ее "звездой Карпат" и фотографировал – в отличие от других – несколько раз. Одним из снимков стала знаменитая "Старая гуцулка", где Чукутиха позирует в национальном костюме с курительной трубкой. Эта работа Сеньковского была выставлена в 1931 году на Международной европейской фотовыставке в Париже, где получила высокую награду – Гран-при, после чего долго кочевала из одного средства массовой информации в другое. Помимо "Старой гуцулки", до нашего времени дошли еще две фотографии Чукутихи, хотя, учитывая увлеченность художника своей моделью, можно предположить, что их было больше.

Судьба фотографа

Что до самого Сеньковского, то о его судьбе известно мало. В 1945 году его жена, учительница Евгения Полищук, за связи с украинским националистическим подпольем во время Второй мировой войны была арестована, а позже – расстреляна. Самого Сеньковского хотели арестовать раньше, но он пропал в 1939 году во время перехода через румынскую границу, которую он пытался пересечь вместе с группой польских офицеров. На память его сыну Юрию остался только образок Богородицы, который Сеньковский надел на него перед тем, как навсегда уйти из дома.

Бабушка и внук

Мария Кречунек ушла из жизни в 1936 году, хотя согласно другим источникам это произошло на пять лет раньше – в 1931-м. "Звезда Карпат" умерла там же, где и родилась – в Верхнем Ясенове, и была похоронена около церкви, на местном кладбище, которое называют "старым". Недавно ее могилу – после 20 лет исследований – отыскал сотрудник Национального научно-исследовательского института украиноведения в Верховине Иван Зеленчук. В этнографических книгах Михаила Ломацкого, известного исследователя гуцульской культуры и быта, работавшего в эмиграции в Германии, сохранились записи запевок, которые исполняли две народные певицы – Чукутиха и Пруниха. В Верхнем Ясенове сейчас живет правнук Марии Кречунек – Николай Максимюк, с семьей. Судя по фотографиям, он очень похож на свою знаменитую прабабушку, от которой перенял увлечение музыкой – он руководит известным ансамблем дрымбарей "Струны Черемоша".