Звезда фильма 'Основной инстинкт' и сериала 'Закон и порядок' Джордж Дзундза: голливудская знаменитость с украинским корнями

Джорджа Дзундзу зрители знают как яркого и разнопланового актера в театре, на телевидении и в кино, хотя при его рождении вряд ли кто-то мог подумать, что сын тяжело работающих в Германии остарбайтеров, украинца и полячки, станет звездой Голливуда. Путь от заключенного в лагере для беженцев к статусу знаменитого американского актера был довольно длинным и не очень простым, но в конечном итоге американская мечта мальчика из Восточной Европы стала реальностью.

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Трудное детство

Джордж – Георгий, как значилось в документах при его рождении – Дзундза родился 19 июля 1945 года в немецком Розенхайме в семье выходцев из Украины: его отец Роман Дзундза был украинцем из Калуша, находящегося в нынешней Ивано-Франковской области, а мать – Мария Гуменецкая – полькой из Львова. Они пережили все ужасы Второй мировой войны – сначала оккупацию на родине, затем тяжелую трудовую повинность в Германии, куда их угнали принудительно. Когда закончились боевые действия, Романа и Марию отпустили, они поселились в лагере для перемещенных лиц, но устроить жизнь с чистого листа на развалинах послевоенной Европы – найти приличное жилье и работу – было невозможно. В поисках стабильности они сначала переехали в Голландию, но и в Амстердаме, где семья прожила почти семь лет, их жизнь оставалась прежней: тяжелая и изнурительная ежедневная работа и жалкие крохи заработной платы оставляли неприятное ощущение безнадёжности и бесперспективности.

Бегство за океан

В 1956 году родители Джорджа наконец-то решились на серьезный шаг: вместе с детьми – у Джорджа есть брат – они сели на теплоход, который отправлялся в США. Что ожидало их на том берегу, не знал никто, поэтому всю дорогу они думали о том, как их встретит Америка. Но им повезло: после нескольких переездов с места на место они обосновались в Нью-Йорке. Джордж пошел учиться в среднюю школу Ксавьера, которая считалась одной из лучших учебных заведений для одаренных подростков, а затем поступил в Университет Сент-Джонс. Параллельно молодой человек, который рано понял, что хочет стать актером, занимался на курсах у таких известных преподавателей драматического мастерства, как Стелла Адлер (кстати, она тоже была эмигранткой из Украины, из Одессы) и Гарольд Клерман.

Актерский дебют в театре и на Бродвее

Играть на сцене Джордж начал еще в студенческие годы: один из его однокурсников, заметив у него актерские способности, посоветовал ему попробовать свои силы в этой сфере. А первой профессиональной театральной работой Дзундзы стала роль в спектакле "Король Лир", который был представлен на Шекспировском театральном фестивале в Нью-Йорке в 1973 году. Его успех с полным правом можно назвать триумфом – после него на молодого актера обратили внимание на Бродвее, где он сыграл в нескольких постановках.

Карьера на телевидении…

Успех на сцене привел Дзундзу на телевидение. Он стал известным уже после одного из первых сериалов – "Уолтоны", благодаря которому его начал узнавать не только узкий круг театральных поклонников, но и широкая телевизионная аудитория. Не осталось незамеченным и участие Дзундзы в таких шоу, как "Улицы Сан-Франциско", "Салемские вампиры", "Сумеречная зона", Криминальные истории". Но звездным часом Дзундзы стала его работа в полицейском сериале Дика Вульфа "Закон и порядок", где он сыграл главную роль – сержанта полиции Макса Гриви, став одним из первых актеров, принявших участие в популярном шоу. Его персонаж провел в сериале всего год, но при этом так понравился зрителям, что они еще долго спрашивали, куда и почему исчез их любимый герой. Некоторые даже подозревали, что у Дзундзы не сложились отношения с продюсерами, поэтому его "убрали", и в какой-то степени были правы. Но работа в шоу не устраивала не руководство, а самого актера: по его собственным словам, ему не нравился курс, который предлагали продюсеры и сценаристы, а поскольку к его соображениям никто не прислушался, он решил уйти, а его героя просто убили.

…и в кино

Впечатляющей зрители и критики считают и карьеру, которую актер сделал в кино. Режиссеры и поклонники всегда ценили его умение воплощать на экране сложные характеры, глубокие и достоверные одновременно, что сделало его востребованным в Голливуде. Самыми заметными стали его работы в фильмах "Охотник на оленей", "Нет выхода", "Багровый прилив" и, конечно же, эротический триллер Пола Верховена "Основной инстинкт", где он сыграл полицейского – сержанта Гаса Морана.

Слухи о том, что Дзундза порвал с кинематографом, преувеличены

Тем удивительнее было узнать, что буквально на пике своей актерской карьеры Дзундза решил уйти и с телевидения, и из кинематографа. Он переехал из Нью-Йорка в Асторию, штат Орегон, где начал работать с местными театральными труппами, ставя для них спектакли в качестве режиссера. Неожиданно это занятие увлекло его, ведь именно в театре во время репетиции, а затем и спектакля – в отличие от кино – возникает "непосредственная, инстинктивная актерская реакция". В 2016 году Джордж Дзундза стал соучредителем некоммерческой группы исполнительских искусств, базирующейся в округе Тилламук, цель которой – развивать творческие, особенно актерские, способности участников. Недавно Дзундза оставил пост президента этой организации, решив, что должен уступить дорогу молодым. Впрочем, слухи о том, что Дзундза окончательно порвал с кинематографом, немного преувеличены – время от времени он продолжает сниматься, но это происходит реже, чем раньше.

"Ух ты, какое замечательное место!"

Несмотря на то что Орегон – это не Нью-Йорк, не Лос-Анджелес и даже не Портленд, Джордж, по его словам, чувствует себя здесь как дома. "У моей жены здесь живут родственники, – рассказывал Дзундза в интервью, – поэтому мы начали приезжать сюда с семьей много лет назад. Впервые побывав здесь, я посмотрел вокруг и подумал: "Ух ты, какое замечательное место! Когда пришло время выходить на пенсию, мы купили здесь участок и построили дом". Он уверен, что живет в раю: "Мне здесь нравится все – люди, местность, океан, деревья, климат. Я приехал сюда из двух "враждебных" городов – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Нью-Йорке слишком жаркое и влажное лето, а зима может быть очень суровой. Потом я жил в Калифорнии, погода там хорошая, но никто не говорит о смоге, плохом воздухе и днях с температурой под 48 градусов. Здесь же летом она умеренная, а зимой вполне можно обойтись толстовкой и шапкой". Семья, которой так гордится Дзундза, состоит из его жены Мэри Джо Вермюлен, с которой они поженились в 1982 году, трех дочерей и нескольких внуков.