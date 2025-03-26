"Золотая" паска на 10 желтках: делимся оригинальным рецептом пасхальной выпечки

Самое главное блюдо на пасхальном столе – вкусная, домашняя паска. Готовить их можно из заварного, дрожжевого и бездрожжевого теста, а также творожного и просто из творога.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальной, вкусной "золотой" паски, которая готовится с 10 желтков, и цедрой лимона.

Ингредиенты:

1 кг муки

400 г молока

10 желтков

100 г мокрых дрожжей или 35 сухих

200 г масла

300 г сахара

100 г изюма

1/2 ч. л. соли

цедра из 1 лимона

Способ приготовления:

1. Опара: дрожжи разводим в теплом молоке и добавляем 100 г сахара и 200 г муки. Все хорошо перемешать и поставить в теплое место, чтобы опара увеличилась вдвое.

2. После того, как смесь подрастет – добавьте остальные сахара, желтки, изюм, цедру из лимона, соль и мука. Замесите тесто до однородности и в конце добавить растопленный, но охлажденное масло и месите примерно 10-15 минут, пока тесто не начнет отставать от рук! Тесто поставить в теплое место, чтобы увеличилось вдвое.

3. Разложите тесто на 1/3 части сосуда и дайте снова подняться вдвое. Духовку нагрейте до 200 С.

Поставьте паски и после 10 минут снизьте температуру до 170-160 градусов и выпекайте еще 50 минут.

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