Знают планы врага первыми: Сырский поздравил Службу внешней разведки с профессиональным праздником

24 января в Украине сотрудники Службы внешней разведки (СВР) отмечают профессиональный праздник. По этому случаю их поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Видео дня

К разведчикам главнокомандующий обратился в своем Telegram-канале. Он отметил, что пока продолжается полномасштабное российское вторжение, разведчики играют ключевую роль в сохранении безопасности государства.

"В условиях полномасштабной российской агрессии против Украины нашим разведчикам удается узнавать о намерениях врага, просчитывать его действия, чтобы Силы обороны Украины могли действовать на опережение, сохранять жизни наших военнослужащих и наносить врагу сокрушительные удары", – говорится в заметке Сырского.

Он также отметил, что несмотря на то, что деятельность СВР остается незаметной для общества, однако имеет решающее значение для защиты нашего государства.

"Служба внешней разведки Украины – это интеллект, мужество и ответственность. Это люди, которые ежедневно противостоят агрессору на невидимом фронте, действуя решительно, точно и эффективно", – отметил он.

По его словам, именно благодаря работе разведчиков Силы обороны получают информацию о намерениях оккупантов и могут действовать на опережение.

"Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, надежного тыла и успехов в службе. Пусть каждое ваше задание завершается победой и делает Украину сильнее", – отметил Сырский в конце обращения.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сырский рассказал, что ВСУ планируют новые контрнаступательные операции, поскольку исключительно обороной одержать победу невозможно. Стратегический план России не изменился, и вражеские войска планируют полномасштабную оккупацию всей страны.

Также напомним, президент Владимир Зеленский 2 января провел совещание с руководителем Службы внешней разведки Украины Олегом Иващенко. Генерал-лейтенант получит новую должность – он возглавит Главное управление разведки Министерства обороны вместо Кирилла Буданова, после того как последний согласился стать главой Офиса президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!