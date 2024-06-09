Есть еще одна небольшая, но мировоззренчески важная ПОБЕДА на фронте утверждения УКРАИНСКОГО МИРА:

Черкасская областная прокуратура защитила свое решение в Северном апелляционном суде о возвращении от УПЦ московского патриархата в государственную собственность знаменитого памятника национального наследия – Успенского (Юриевского) собора.

Далее текст на языке оригинала.

Нагадаю, що Собор було збудовано в 1144 році князем Всеволодом Ольговичем (як відомо, будівництво Москви розпочалося за 3 роки після цієї події, в 1147 році) та поблизу якого був похований козацький лідер Іван Підкова в 1587 році й де відспівували Тараса Шевченка 20-22 травня 1861 року, напередодні його перепоховання на Чернечій горі.

Хочу подякувати колективу Шевченківського національного заповідника на чолі з Валентиною Коваленко та патріотичній меншості Канева на чолі з Юрієм Гамалієм, з якими ми разом ведемо багаторічну боротьбу за визволення Успенського собору із "московського полону".

Водночас наша боротьба ще не завершена.

Прогнозуємо, що слуги та спонсори руського міра будуть подавати скаргу в останню касаційну судову інстанцію. Тож мусимо відслідковувати та сприяти якнайскорішому розгляду цієї справи та подальшому виконанню припису щодо звільнення цього обʼєкту від засилля московської церкви.

Найбільш правильним рішенням вважаємо подальшу передачу знаменитої памʼятки національної культурної спадщини до складу Шевченківського національного музею в Каневі під опіку істориків та музейників. Це у свою чергу забезпечить ВІЛЬНИЙ доступ до унікальної памʼятки всім громадянам України та туристам з інших держав, а в разі потреби - дозволить нарешті проводити богослужіння українською мовою на головні церковні свята.

І не забуваємо, що СВІТОГЛЯДНА БОРОТЬБА за УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ є важливою передумовою нашої ПЕРЕМОГИ над російською ордою вбивць, варварів і мародерів!

П.С. Про історію Канева та Успенського собору можна дізнатися більше із нашого фільму про Канів у циклі "7 ЧУДЕС УКРАЇНИ: історичні міста і містечка".