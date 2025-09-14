Знак Венеры: что это такое и почему он так важен в личной жизни

В астрологии Венера — это планета любви, красоты, гармонии, соблазна и эстетического вкуса. Если вы знакомы с тем, как работает астрологическая карта рождения, вы знаете, что каждая планета в вашей карте рождения принадлежит к одному из 12 знаков зодиака и одному из 12 астрологических домов.

Видео дня

В этом случае дом, в котором находилась Венера во время вашего рождения, может дать вам подсказки о местах, где вы можете чувствовать себя романтичнее всего или где вы можете встретить кого-то, с кем хотели бы иметь близкие отношения. Об этом рассказала астролог Тали Эдут, пишет Elle .

Поскольку Венера является одной из ближайших планет к Земле, ваш знак Венеры не может быть дальше, чем на два знака раньше или на два знака после вашего солнечного знака.

Огненные знаки

"Венера в огненных знаках, вероятно, будет самой откровенной, самой непосредственной и самой страстной", — говорит Эдут. "Когда они возбуждены, они зажигаются и хотят этого сейчас. Венера в огненных знаках также очень физическая".

Венера в Овне

"Они присутствуют, они быстро двигаются. Быстро влюбляются и быстро разочаровываются. Они определенно увлекательны".

Венера во Льве

"Театральные. Всем этим Венерам во Львах, которых я знаю, очень трудно собраться утром. Они любят хорошо выглядеть. Скорее всего, они присылают обнаженные фотографии кому-то. Они хотят, чтобы их обожали".

Венера в Стрельце

"Немного более расслаблены в отношении любви. Они хотят партнера, который не будет ограничивать их стиль, который отправится с ними в приключения. Они могут любить ходить в походы, на фестивали или путешествовать вместе со своим партнером".

Земные знаки

Эдут объясняет, что Венера в земных знаках склонна быть более традиционной, когда речь идет о любви. "Да, мы либо вместе, либо нет, мы что-то строим вместе, либо нет", – говорит она. "Они хотят, чтобы их любовь была более легендарной и оставила наследие".

Венера в Тельце

"Действительно чувственные. Они могут быть одними из лучших в постели, потому что их цель — создать незабываемые впечатления. Все должно быть правильно: освещение, настроение. Немного тщательного ухода".

Венера в Деве

Они любят во всем определенность и порядок. Несмотря на это, Димы в любви достаточно чувственные.

Венера в Козероге

"Они знают, что будут полностью готовы к этому, но в паре точно есть желание быть сильнее. Им нужен партнер, чтобы они выглядели хорошо".

Воздушные знаки

С другой стороны, знаки Венеры в воздухе могут быть игривыми, веселыми и коммуникабельными. "Им нужно, чтобы их партнеры ладили с друзьями, потому что они очень общительны", — говорит Эдут. "Они хотят развлекаться вместе. Они хотят вместе делать интересные вещи. Они также могут быть немного эмоционально холодными и отстраненными. Они могут быть не всегда самыми ласковыми; все зависит от ментального общения".

Венера в Близнецах

"Скорее всего, они непрерывно пишут сообщения. Они очень коммуникабельны".

Венера в Весах

"Венера чувствует себя как дома в Тельце и Весах; это два знака, которыми она управляет. Венера в Весах любит делать много вещей — много изысканных блюд, роскошных отелей, свиданий в музеях. Но они также добрые и медленные. Они, пожалуй, самые ласковые из воздушных знаков Венер".

Венера в Водолее

"Чрезвычайно экспериментальные, иногда немного отстраненные. Они, скорее всего, полиаморны, потому что Водолеи общительны или готовы исследовать нетрадиционные отношения".

Водные знаки

По словам Эдут, Венера в водных знаках — это романтические, сказочные типы. "[Они] верят в силу любви и отдают вам свое сердце". Чувствуется каждая эмоция. Они также любят заботиться о своих партнерах и создавать для них действительно непревзойденную атмосферу".

Венера в Раке

"Такие чувствительные, им так легко разбивают сердца, но когда они находят кого-то, они чрезвычайно преданные, с ними прекрасно строить семью и дом. И они будут поддерживать горячие отношения".

Венера в Скорпионе

"Немного скрытные, им также трудно быть уязвимыми, они очень скрывают любовь и романтику. Но [у них] очень сильные чувства; они плохо расстаются. Но они также чрезвычайно верны".

Венера в Рыбах

"Настоящие фантазеры. Они стремятся потеряться в любви".

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.