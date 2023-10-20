Значительные дожди, опасные явления в половине областей: синоптики дали прогноз на 20 октября

Погода в Украине в пятницу, 20 октября, будет пасмурной во всех областях Украины. Кроме того, большинство регионов, кроме южных, накроют дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованного в Facebook. В то же время на Закарпатье ожидаются значительные дожди.

При этом по Украине прогнозируют порывы ветра. На юге, в центре и на востоке прогнозируют порывы от 15 до 20 м/с, а в Карпатах от 20 до 25. Синоптики объявили І уровень опасности.

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При этом погода в пятницу будет теплой. На юге Украины днем воздух прогреется до +23 градусов, Так, на Одещине прогнозируют +21..+23 градуса, ночью будет +13..+15. На Херсонщине, Николаевщине, Кировоградщине и в Крыму днем +19..+22, ночью от +7 до +14.

На востоке и юго-востоке также будет тепло – днем синоптики прогнозируют от +16 до +20 градусов, ночью ожидается +7..+10 градусов.

В западных регионах ожидаются значительные дожди, но температура днем будет +16..+19 градусов, ночью +9..+7. Прохладнее будет в Волынской и Ривненской областях - +10..+12 градусов.

На севере и в центре днем столбики термометров будут показывать от +8 до +12 градусов, ночью от +3 до +6.

В столичном регионе 20 октября будет пасмурно и влажно. Температура по области ночью +5..+10 градусов, днем +7..+12. В Киеве ночью +7..+9, днем +10..+12.

Как сообщал OBOZ.UA, погода на Новый год в Украине, вероятно, вновь будет аномально теплой, без снега и мороза. Осадки возможны только в виде небольшого мокрого снега. Грядущая зима, как и прошлая, будет сопровождаться температурными "качелями".

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