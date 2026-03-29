Значительно отставали от Запада: почему в СССР долго не было цветных телевизоров

Появление цветного телевидения в СССР происходило значительно медленнее, чем в США и странах Западной Европы. Советская промышленность долго не могла перейти к технологиям, которые уже стали стандартом в мире.

В СССР сначала сделали ставку на более простые конструкции, которые можно было быстрее запустить в производство, даже если они уступали западным аналогам. OBOZ.UA рассказывает, почему советские люди долго смотрели черно-белое изображение и когда наконец появилось цветное телевидение.

В США и Европе цветные телевизоры стали стандартом еще в конце 1950-х–начале 1960-х годов. Пока на Западе уже массово выпускали модели с дельта-кинескопами, в Советском Союзе долго не могли наладить производство таких сложных систем. Причина заключалась не только в общем техническом отставании, но и в выборе стандарта вещания, более слабой элементной базе и проблемах с точностью производства. В итоге советская промышленность сделала ставку на более простые решения.

В СССР массовый переход к таким кинескопам произошел в конце 1970-х–начале 1980-х.

Одной из причин стал выбор французской системы SECAM, которую в СССР официально ввели с 1 октября 1967 года. Она не определяла прямо тип кинескопа, но в сочетании с советской элементной базой затрудняла стабильную цветопередачу. Из-за этого инженерам приходилось искать компромисс между технической сложностью и возможностью серийного выпуска.

Первые советские цветные телевизоры, "Радуга", "Рубин", "Темп" и другие, использовали так называемые "радужные" кинескопы. Такую конструкцию было легче освоить в серийном производстве. Дельта-кинескопы, которые уже стали мировым стандартом, требовали гораздо более высокой точности сборки, лучших материалов и более сложного оборудования, чего советская промышленность тогда обеспечить не могла.

Попытки наладить выпуск дельта-кинескопов в 1960-х годах натолкнулись на серьезные трудности. Возникали проблемы со сведением лучей, искажением цвета и стабильностью изображения. К тому же важные технологии западных компаний оставались закрытыми и не передавались СССР.

Именно поэтому власти и промышленность выбрали более простой путь: сначала создать хоть какой-то массовый цветной телевизор, а уже потом постепенно совершенствовать конструкцию.

Лишь в конце 1970-х – начале 1980-х годов, после накопления опыта и частичного обновления производства, в СССР начался переход на дельта-кинескопы. Именно они легли в основу более массовых моделей 1980-х годов: "Горизонт", "Рубин", "Электрон", "Витязь".

Впрочем, даже тогда отставание не исчезло. В то время, когда СССР только осваивал дельта-кинескопы, в Японии и США уже развивали более новые технологии, в частности Sony Trinitron. Так что проблема заключалась в том, что советская техника постоянно догоняла Запад, но редко успевала сравниться с ним по качеству и уровню решений.

