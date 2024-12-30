Зимней сказки не будет? Синоптики дали прогноз погоды на новогоднюю ночь в Украине. Карта

В новогоднюю ночь существенных изменений погоды в Украине не предвидится. Днем по всей территории страны сохранится плюсовая температура, а ночью в некоторых областях ударит небольшой мороз.

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Осадки в виде дождя возможны только в части западных и северных областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во вторник, 31 декабря, почти во всех областях будет преимущественно солнечная погода. Пасмурно будет только в Харьковской, Луганской и Донецкой области.

Средняя температура по стране будет колебаться от +2 до +6 градусов. На юге Украины столбики термометров поднимутся до +7. На востоке наоборот будет прохладнее – синоптики прогнозируют +1…+3 градуса.

В ночь на 1 января температура будет колебаться в пределах 0 градусов. Местами возможен небольшой мороз до 2 градусов, в Киеве в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют +2 градуса.

В первый день нового 2025 года в большинстве регионов будет переменная облачностью. Небольшой дождь возможен в Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Днем столбики термометров в некоторых областях покажут аномальные для 1 января +11 градусов. Существенное повышение температуры затронет Одесскую, Николаевскую, Херсонскую область и Крым.

На западе Украины местами также потеплеет до +11, но в среднем температура будет колебаться в пределах +5…+8 градусов.

В центральной, северной и восточной части страны синоптики прогнозируют +5…+7 градусов. В Киеве 1 января возможен кратковременный дождь, а температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +5…+7 градусов.

Напомним, до конца зимы погода в Украине не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе 2025 года среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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