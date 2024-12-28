Резких изменений не ожидается: синоптик рассказала, придут ли в Украину сильные морозы и снегопады

До конца зимы погода в Украине не будет очень холодной, сильных морозов и снегопадов не ожидается. В январе 2025 года среднемесячная температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

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Об этом OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в январе-феврале температура будет преимущественно, как и в декабре – без сильных морозов.

В начале января ожидается потепление – 1 января прогнозируется от +5 до +7 градусов, а на юге и западе до +10 градусов.

"Пока ожидаем, что погода продержится в таких температурных показателях, как есть и сейчас. В январе ожидается на полтора-два градуса выше климатической нормы среднемесячная температура. Поэтому резких изменений и очень холодных дней с сильными морозами в ближайшей синоптической перспективе не ожидаем. Рассчитываем, что и дальше не должно быть сильных морозов", – сказала синоптик.

Она отметила, что исключения могут быть, но продолжительность возможных похолоданий будет уменьшаться.

"Дней с морозами все меньше, все больше дней, которые выше климатической нормы", – сказала Птуха.

По ее словам, до конца декабря в Украине возможен туман, особенно в западных и северных областях. Кое-где также прогнозируется гололедица на дорогах из-за понижения температуры ночью.

"В дальнейшем только небольшой мокрый снег 31 декабря, преимущественно северные, восточные области – Волынь, Ривне, Полтава и Днепропетровск", – сказала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Птуха отметила, что в ночь с 31 декабря на 1 января погода в Украине будет преимущественно сухой, лишь в некоторых областях возможен небольшой мокрый снег. Очагом зимы будут оставаться Карпаты, а на остальной территории будет достаточно тепло.

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